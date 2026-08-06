Netflix presentó el tráiler oficial del documental "Fito Páez: el mundo cabe en una canción" + Agregar ámbito en









A través de un relato íntimo y en primera persona, el film muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera.

Un repaso por la vida del reconocido músico rosarino.

Netflix presenta el tráiler oficial y el arte principal de Fito Páez: el mundo cabe en una canción, la película documental hecha en Argentina que se estrena globalmente el 3 de septiembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de un relato íntimo y en primera persona, el film muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera - con una honestidad y una cercanía que ninguna producción había logrado antes.

De qué trata Fito Páez: el mundo cabe en una canción La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional. Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida, sus éxitos, sus caídas y una reinvención que lleva más de cuatro décadas -y elige, desde un lugar más vulnerable y reflexivo, abrirse como nunca antes lo había hecho.

Con material de archivo inédito, registros en vivo y conversaciones íntimas, Fito Páez: el mundo cabe en una canción ofrece una mirada cercana y sin filtros sobre uno de los artistas más importantes de la música en español.

La dirección es de Matías Gueilburt -amigo personal de Fito y realizador de El vendedor de ilusiones: El caso Generación Zoe, Los ladrones: el robo del siglo y Vilas: Serás lo que debas ser o no serás nada-, cuyo vínculo con el músico hace posible el nivel de acceso e intimidad que recorre toda la película.

Este estreno amplía la línea de documentales musicales argentinos de Netflix, junto a los recientemente lanzados como Rockstar: DUKI desde el fin del mundo y LALI: La que le gana al tiempo, y previo al próximo estreno sobre Gustavo Cerati.