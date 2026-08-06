Una ex Gran Hermano interpretará a Silvina Luna en la futura docuserie de Netflix + Agregar ámbito en









En las últimas horas, trascendió el nombre de la mujer encargada de ponerse en la piel de Luna y, para sorpresa de muchos, no se trata de una actriz.

La producción sobre Silvina Luna llegará a Netflix en 2027.

La producción de Perfecta: La voz de Silvina Luna, la docuserie que relata la vida de la fallecida modelo, se encuentra en la fase final del proyecto previa a su esperado estreno en la plataforma de Netflix.

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En las últimas horas, trascendió el nombre de la mujer encargada de ponerse en la piel de Silvina Luna y, para sorpresa de muchos, no se trata de una actriz. Al igual que la modelo, el puesto lo ocupará una ex Gran Hermano.

"Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones. Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano", contó el panelista Pepe Ochoa en LAM.

Sabrina Cortez se pondrá en la piel de Silvina Luna. De acuerdo con la información de Ochoa, Sabrina Cortez no tendrá diálogo, ni actuará, sino que será la encargada de poner el cuerpo y simular escenas para ilustrar los testimonios del círculo de Silvina Luna.

"La convocaron, firmó y va a ser quien le ponga el cuerpo a varias escenas donde se van a ver situaciones simuladas", agregó el panelista. Si bien no está confirmado, la elección habría sido por el parecido entre ambas.

De qué trata Perfecta: La voz de Silvina Luna Perfecta: La voz de Silvina Luna reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz que conquistó a la Argentina. Lo que suponía ser una simple cirugía estética, termina causándole un daño irreversible. Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética. Durante más de una década, Silvina Luna arrastró las complicaciones derivadas de una mala práxis sufrida durante una cirugía estética a la que se sometió en 2011. Aquella operación en manos del cirujano Aníbal Lotocki derivó en una hipercalcemia, un cuadro en el que el nivel de calcio en la sangre excede ampliamente los valores normales. Finalmente, la actriz falleció el 31 de agosto de 2023. La película documental esta dirigida por Nico Petrich, producen Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky. Con producción de Pampa Films y Studio23 como productora asociada, Perfecta: La voz de Silvina Luna estará disponible en Netflix en 2027.