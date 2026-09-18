Aseguran que Tini Stoessel invitó a Emilia Mernes a su boda a pesar de los rumores de distanciamiento + Agregar ámbito en









La artista y el futbolista darán el sí y celebrarán con una gran fiesta para 300 invitados. Entre los presentes se espera que estén figuras como Lionel Messi, Chris Martin, María Becerra y más.

Tini y Emilia habrían limado asperezas.

Cada vez falta menos para la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la misma se realizará el 19 de diciembre, y siguen surgiendo nuevos detalles sobre la lista de invitados.

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En LAM (América), la panelista Pilar Smith sorprendió al contar que Emilia Mernes y Duki recibieron la invitación para la esperada celebración, a pesar de los rumores de distanciamiento entre las cantantes.

Según explicó la periodista, allegados a la artista le confirmaron que estaba molesta por la filtración de la invitación, pero que finalmente Emilia y su novio estarán presentes en la boda. Además, aseguró que Lizardo Ponce no fue incluido en la lista de invitados.

La noticia llamó la atención porque en los últimos meses circularon versiones sobre un supuesto enfrentamiento entre Tini y Emilia. Sin embargo, Smith sostuvo que la invitación es una señal de reconciliación. “Ellas hablaron y se pidieron disculpas”, afirmó en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

También aportó un dato sobre la interacción en redes sociales. “Emilia sigue a Rodrigo y a Tini, y De Paul a ella también. Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda”, detalló e insistió en que “está todo arreglado” entre las protagonistas.

Qué se sabe sobre el casamiento de Tini y De Paul La artista y el futbolista darán el sí y celebrarán con una gran fiesta para 300 invitados. Entre los presentes se espera que estén figuras como Lionel Messi y María Becerra. Los otros invitados famosos serían: Chris Martin, Lali Espósito y Pedro Rosemblat, Shakira, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Anitta y el rapero nigeriano Burna Boy, entre otros. El evento se realizará el 19 de diciembre en el Dok Haras, un exclusivo predio de eventos ubicado en Exaltación de la Cruz, donde ya se celebraron otras bodas de famosos como las de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, y Ricky Montaner y Stefi Roitman, entre otros.