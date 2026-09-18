Netflix presentó el tráiler de "Lo dejamos acá", la nueva película con Ricardo Darín y Diego Peretti + Agregar ámbito en









Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción hecha en Argentina se estrena globalmente en Netflix el 16 de octubre.

La nueva cinta llega al streaming en octubre. Consuelo Oppizzi

Netflix presentó el tráiler de Lo dejamos acá, la nueva película hecha en Argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, que se estrena globalmente el 16 de octubre, luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

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En el film, Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que empieza a cuestionar sus métodos y a cruzar algunos límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que llega a su consultorio un escritor -interpretado por Peretti- atravesado por un bloqueo creativo que empieza a alterar una dinámica que parecía estar bajo control.

De qué trata Lo dejamos acá La sinopsis oficial indica que "un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Dirigida por Hernán Goldfrid a partir de un guion de Emanuel Diez, Lo dejamos acá marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti, quienes vuelven a compartir elenco en una historia atravesada por la terapia y un vínculo terapéutico que empieza a salirse de lo esperado.

Elenco de Lo dejamos acá Ricardo Darín, Diego Peretti, Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

Lo dejamos acá llega a Netflix el próximo 16 de octubre. Netflix: estrenos mensuales para todos los gustos Después del éxito de Moria, y el lanzamiento reciente de la película documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, llegará a Netflix una nueva historia argentina cada mes en lo que resta del año: Septiembre: tras su paso por la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el 24 se estrena en Netflix Mis muertos tristes , la miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez.

Octubre: el 16 debuta Lo dejamos acá , la película con Ricardo Darín y Diego Peretti sobre un terapeuta y un paciente cuya relación empieza a tomar caminos inesperados. La película también tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Noviembre: está confirmado el estreno de Gordon , el thriller de Pablo Trapero y Pablo Fendrik inspirado en hechos reales y protagonizado por Rodrigo de la Serna.

Diciembre: para cerrar el año, llegará Felicidades, una comedia hilarante con Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.