El acuerdo millonario al que habría llegado Tini Stoessel con su familia + Agregar ámbito en









Ángel de Brito reveló que la cantante habría pactado repartir parte de los u$s89 millones que acumuló desde sus comienzos en Violetta hasta sus últimas presentaciones del tour Futttura entre Alejandro, su madre y su hermano.

Tini Stoessel habría acordado repartir parte de su millonario patrimonio.

Tini Stoessel habría acordado una nueva distribución de su patrimonio, estimado en u$s89 millones, entre ella, su padre, su madre Mariana Muzlera y su hermano Francisco. Sin embargo, Alejandro Stoessel no estaría dispuesto a firmar el documento porque considera que la cifra calculada para la fortuna de su hija es demasiado baja, según lo informado por Ángel de Brito.

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La cifra surgió de una auditoría realizada por los abogados de la cantante, que habría contemplado los ingresos obtenidos durante los últimos 15 años, desde su etapa como protagonista de "Violetta" hasta sus recientes presentaciones con el tour "Futttura".

De acuerdo con el documento difundido en el ciclo, Tini conservaría el 70% del patrimonio. Esa parte incluiría la liquidez exclusiva, los derechos sobre su catálogo musical, las regalías locales, las marcas registradas y los contratos publicitarios y de sponsoreo vigentes y futuros.

Para Alejandro se habría establecido un 15%. Según lo explicado en el programa, ese porcentaje contemplaría una compensación por su gestión comercial y el 50% de una propiedad ubicada en San Isidro que habría adquirido antes de que su hija alcanzara la fama.

El reparto también incluiría a otros integrantes de la familia. Mariana recibiría el 10%, vinculado con la mitad restante de la propiedad de San Isidro, fondos líquidos locales y vehículos registrados a su nombre. Por otra parte, su hermano menor tendría asignado el 5%.

Tini conservaría el 70% del patrimonio, mientras que Alejandro recibiría el 15%, Mariana el 10% y su hermano el 5%. Alejandro Stoessel cuestiona la fortuna de Tini El principal punto de conflicto estaría en la postura de Alejandro. Según la información difundida en LAM, el empresario considera insuficiente la valuación realizada sobre el patrimonio de su hija y por ese motivo se negaría a firmar el documento. “Los allegados a Alejandro dicen que es un delirio, que ni Dua Lipa tiene ese dinero”, expresaron durante el programa. A ese desacuerdo económico se sumaría otra diferencia. De acuerdo con lo expuesto en el programa, los padres de Tini tampoco confiarían en los abogados elegidos para llevar adelante el traspaso. El periodista Fefe Bongiorno señaló que existiría preocupación por las personas que habrían acompañado a la cantante durante el proceso y por los antecedentes que, según ellos, tendrían esos vínculos.

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