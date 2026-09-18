Llega el Batman Day 2026: cómo y cuándo será la celebración global dedicada al superhéroe

El 19 de septiembre, los fans de todo el mundo celebrarán el Batman Day 2026 , en homenaje a uno de los superhéroes de DC más emblemáticos y queridos de todos los tiempos.

Batman ha inspirado a generaciones de fans a través de cómics, películas, televisión, animación, videojuegos y más, y este año, DC invita a los fans a unirse al Caballero de la Noche, bajo la temática “Domina la Noche” . Ya sea quedándose despierto hasta tarde leyendo su cómic favorito de Batman, yendo a una proyección con amigos o uniéndose a otros fans en línea, el Batman Day 2026 llega con nuevas formas de celebrar.

Como parte de la celebración global, habrá proyecciones públicas y exclusivas para invitados en distintas ciudades del mundo, incluyendo Nueva York, Los Ángeles, Tokio, Milán, Berlín, Ciudad de México, San Pablo, Pekín y otras regiones. Los eventos, que se llevarán tanto en espacios al aire libre como en lugares únicos para los fans, darán vida a las legendarias noches de Gotham City, lo que las convertirá en una excelente manera de celebrar este día.

Quienes quieran dominar la noche desde casa podrán seguir en redes sociales la campaña con influencers que inspirará a los fans a crear su propio arte de Batman. La iniciativa contará con la participación de los creadores Alan Ituriel (Villanos), Daniel Duche (La Huella del Oro) y Copa Studio (Hermano de Jorel), quienes compartirán sus ilustraciones de fan art de Batman en colaboración con las cuentas en redes sociales de Cartoon Network y Adult Swim.

Warner Channel celebrará el Batman Day con una maratón especial que presentará Batman , Batman Returns , Batman vs Superman: Dawn of Justice , Justice League y The Batman , mientras que Cartoon Network tendrá un bloque de dos horas de episodios de Teen Titans GO! con la participación de Batman, el 19 de septiembre.

HBO Max contará con una sección especial titulada Celebra el Batman Day en la página de inicio de la plataforma, donde se presentarán los títulos de Batman favoritos de los fans. Los suscriptores podrán explorar una colección seleccionada de películas icónicas de Batman, entre las que se incluyen Batman, Batman Begins, The Dark Knight, The Batman, series animadas aclamadas como Batman Beyond y mucho más.

La página de DC también destacará colecciones y selecciones centradas en Batman, lo que brindará a los fans aún más formas de disfrutar del mundo del Caballero Oscuro.

Para conmemorar la celebración, el tráiler oficial de Batman: Knightfall Parte 2 se estrenará el Batman Day, junto con el inicio de las preventas ese mismo día.

El canal de YouTube de DC Kids (@DCKidsLatino) tendrá contenido nuevo para niños de todas las edades, incluyendo un nuevo cortometraje animado para preescolares, Even Batman Takes a Bath, el episodio de estreno de DC minis, una nueva serie de cortometrajes animados para preescolares y videos al estilo de cómics animados adaptados de Batman’s Mystery Casebook, un libro para niños de 8 a 12 años publicado por DC Books for Young Readers.

Este día también se lanza Batman of Two Worlds, un cómic especial independiente que se publicará simultáneamente en todo el mundo. Se lanzará en exclusiva en las tiendas de cómics participantes, en un formato que nunca se reimprimirá. Con una historia completamente nueva de Batman a cargo del guionista Matt Fraction y el dibujante Javi Fernández, con colores de Tomeu Morey y letras de Clayton Cowles, junto con una historia completamente nueva de Absolute Batman a cargo del guionista Scott Snyder y el dibujante Nick Derington, con colores de Frank Martin y letras de Tom Napolitano, las historias de Batman of Two Worlds presentan a los dos Batmans de sus respectivos universos, quienes deben resolver los mismos crímenes misteriosos en paralelo.

A modo de preludio, el aclamado videojuego LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight se lanzará para Nintendo Switch 2 el 18 de septiembre, junto con el lanzamiento del nuevo contenido descargable (DLC) Mayhem Collection ese mismo día. Los canales oficiales de DC Comics en Twitch y YouTube transmitirán en vivo para celebrar el lanzamiento de LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en Nintendo Switch 2.

La colección incorpora al Joker y a Harley Quinn como personajes jugables, una nueva misión de historia en la que se escapan del Manicomio Arkham, una nueva experiencia de juego en el Modo Mayhem para sembrar el caos en las calles de Gotham City y mucho más; estará disponible el 18 de septiembre para quienes tengan la Edición Deluxe en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam y Epic Games Store).

Injustice 2 (para móviles) celebrará el Batman Day del 15 al 23 de septiembre con el evento Arkham Knight Batman Arena Invasion, que les dará a los jugadores la oportunidad de abrirse camino en combate para ganar fragmentos de héroe legendarios de Batman Arkham Knight. Los fans también pueden obtener recompensas gratuitas gracias a un nuevo calendario de inicio de sesión de Batman de 8 días y también a un regalo por tiempo limitado disponible en la tienda. El evento de inicio de sesión incluye Hero Shards para múltiples variantes de Batman, como Batman Clásico, Batman Knightmare y Batman Depredador, además de 500 gemas de poder.

DC: Dark Legion celebrará con Echoes of the Batcave, un evento de tiempo limitado del 18 al 26 de septiembre que invita a los jugadores a unirse a la Batfamilia para explorar la Baticueva y ganar recompensas exclusivas, como monedas del juego, un marco especial con temática de Batman y un aspecto de base para la Torre Wayne. Además del evento, un nuevo campeón, Robin (Dick Grayson), se unirá al juego a finales de septiembre.