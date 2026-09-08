Tini Stoessel volvió a las redes con un look valuado en más de u$s10 mil

Se trató de un look elegante, sofisticado y clásico en blanco y negro. La artista compartió un book de fotos en su habitación de hotel desde Monterrey, México.

La artista se volvió a mostrar en redes tras uno de sus shows, luciendo un look clásico y sofisticado.

En medio del conflicto por su patrimonio, y al finalizar su tercer show de su gira Futttura en México , la cantante Tini Stoessel regresó a las redes sociales y publicó nuevo contenido relacionado con su costado más fashionista. En una sesión de fotos, la artista modeló sus nuevas adquisiciones de una marca de lujo por un valor de más de u$s10 mil.

Se trató de un look elegante, sofisticado y clásico en blanco y negro, capturado en su habitación de hotel y compartido en la noche del lunes tras su presentación en Monterrey. Posó en la cama, frente al imponente ventanal con vista a la ciudad, en el sillón y sentada en el piso junto al espejo.

Su outfit a simple vista podía parecer clásico por tener una remera de manga corta y leggins junto a unos tacos, unas piezas de la colección de primavera de Gucci , marca con la que trabaja desde hace un tiempo. “ La colección Primavera de Gucci establece un nuevo lenguaje de siluetas, texturas y materiales , fusionando la innovación con una visión sólida. La inspiración de los años 90 equilibra la elegancia y la sensualidad discreta en prendas que realzan la figura y que se adaptan tanto al día como al aperitivo”, sostuvo la descripción del sitio web.

La remera blanca cuello redondo de manga corta está confeccionada en nylon elástico sin costuras y es ceñida en la cintura; su valor es de u$s1.150 y la combinó con unos leggings negros con talón abierto de la misma confección que se venden por u$s1.200 . Incluso hasta hizo cambio de top y vistió uno de cuello alto y manga larga color negro de u$s1.500 .

En cuanto a accesorios, Tini lució los stilettos Donna en charol negros de 10 centímetros, por u$s1.220 , junto a dos carteras: la primera fue el modelo Jackie Slim color blanco con aplique dorado “confeccionado en suave piel granulada cuidadosamente envejecida a mano para lograr un efecto vintage” por u$s2.450.

La pieza más cara fue la segunda cartera, valuada en u$s5.500, un modelo confeccionado en malla metálica y pensado idealmente para un look nocturno, con cadena plateada y un colgante con la doble G característica de la marca

La pieza más cara fue la segunda cartera, valuada en u$s5.500, un modelo confeccionado en malla metálica y pensado para un look nocturno. @tinistoessel

Tini Stoessel reveló que tiene bloqueados a sus padres y que está trabajando gratis "por amor" a su publico

El escandalo que rodea a Tini Stoessel y su familia sumó un nuevo capítulo tras que se conocieran declaraciones recientes de la cantante. Este jueves, al aire de LAM (América), Ángel de Brito contó qué dijo Tini sobre el escándalo familiar en el que se ve envuelta. “Con la poca gente con la que habla, porque habla con muy poca gente, dice: ‘Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados'”, expuso la artista en el mensaje que le mandó al periodista.

Y agregó: “Es difícil todo lo que estoy atravesando, pero estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”. Para dejar en claro que era la palabra de la protagonista de la noticia, el conductor remarcó que estaba reproduciendo mensajes enviados directamente por la cantante. “Esto lo dice la propia Tini. No es algo que se me ocurra a mí”, insistió.

Luego, volvió a referirse a la disputa judicial que comenzó con la auditoría a Alejandro Stoessel. “Cuando el padre le devuelve toda la información, ella siente que le devuelve una parte, que no es toda la información; entonces le reclama que ahora le pase todos los años del trabajo. Tini y su gente piensan que hay más y siguen pidiendo explicaciones”, añadió De Brito sobre la disputa judicial.