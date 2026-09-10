Tini Stoessel lanzó una indirecta a su padre en medio del conflicto familiar: "Este show es mío"

La cantante habló sobre la creación de Futttura luego de que trascendiera que su nombre no figuraría entre los propietarios de los derechos del espectáculo y que estos estarían vinculados a su padre, Alejandro Stoessel. A la par, crecen las versiones sobre diferencias económicas entre ambos.

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la atención después de referirse a la creación de su último espectáculo, Futttura , en medio de las versiones sobre un conflicto familiar y económico con su padre y exmanager, Alejandro Stoessel .

La polémica surgió luego de que trascendiera que el nombre de la artista no formaría parte de los créditos vinculados a la propiedad de los derechos del show y que sería su padre quien figuraría como titular.

En las últimas semanas también circularon versiones sobre una auditoría de las sociedades que reciben los ingresos provenientes de los shows, la música y las publicidades de la cantante. Según esas informaciones, la administración estaría mayoritariamente bajo el control de Alejandro y Tini aparentemente no tendría acceso.

En medio del hermetismo de la familia Stoessel, la artista habló frente a sus seguidores y reivindicó especialmente su participación en la creación de Futttura . También reflexionó sobre la posibilidad de disfrutar de "estar lejos de casa", comentario que fue interpretado como una posible referencia a la relación con sus padres.

“Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma ac á”, sostuvo la cantante.

Inmediatamente después, reconoció el trabajo de las personas que participaron de la producción: "No solamente yo, sino todo mi equipo que me ayudó a hacer todo esto: mis bailarines, músicos, el equipo técnico que no se ve", destacó.

Las palabras de Tini adquirieron especial repercusión por conocerse mientras circulan versiones que ponen el foco en la propiedad de los derechos y el manejo económico de su carrera.

Las declaraciones tuvieron una fuerte repercusión en las redes sociales y fueron interpretadas como una respuesta de la artista a las informaciones publicadas durante las últimas semanas.

Las diferencias económicas entre Tini y Alejandro Stoessel

El abogado de Alejandro Stoessel, por su parte, negó que exista una causa relacionada con los bienes económicos de la cantante, aunque confirmó un dato sobre el vínculo familiar: padre e hija no mantienen contacto.

En ese contexto, Tini y Alejandro estarían negociando para determinar qué porcentaje le corresponde a cada uno por los años durante los cuales trabajaron juntos.

Una de las versiones que circuló indicó que Alejandro Stoessel, quien fue manager de su hija durante 15 años, reclamaría el 50% de las ganancias generadas, mientras que la Triple T consideraría que el porcentaje que le corresponde debería ser superior al de su padre.

El conflicto permaneció rodeado de hermetismo por parte de sus protagonistas. Sin embargo, las últimas declaraciones de Tini Stoessel volvieron a poner el foco sobre la disputa y, especialmente, sobre la autoría y el control de Futttura, el espectáculo que la cantante definió frente a sus fanáticos como “muy mío”.