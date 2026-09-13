Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y dejó un mensaje para sus fans + Agregar ámbito en









Las condiciones climáticas impidieron que la artista pudiera subir al escenario. Tras la suspensión del espectáculo, compartió unas palabras por redes sociales.

﻿Tini Stoessel habló tras cancelar su show en El Salvador.

Tini Stoessel no pudo realizar el recital que tenía previsto este sábado en El Salvador como parte de su gira "Futttura". Una tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento afectaron las condiciones necesarias para llevar adelante el espectáculo y, ante el riesgo para el público y el equipo, la presentación fue suspendida.

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El concierto estaba programado para las 21 en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla. La situación climática complicó el desarrollo del evento y generó inconvenientes que hicieron imposible garantizar las condiciones necesarias para realizar el espectáculo con normalidad.

La cantante se encuentra en plena gira internacional en medio del conflicto que mantiene con su padre, Alejandro Stoessel. Sin embargo, la suspensión de esta presentación no estuvo relacionada con esa disputa. Según explicó la propia artista en un comunicado, la decisión respondió exclusivamente a cuestiones de seguridad, tanto para los espectadores como para las personas que forman parte de su equipo de trabajo.

Tini habló de la suspensión de su presentación Después de la suspensión, Tini se comunicó con sus seguidores a través de sus redes sociales y explicó lo ocurrido. “Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, escribió.

El comunicado de Tini Stoessel a través de su cuenta de Instagram. La artista señaló que, pese a los intentos por mantener la presentación, finalmente no estaban dadas las condiciones para hacerlo. “Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, explicó.

Tini también manifestó su pesar por no haber podido encontrarse con el público y remarcó que la decisión se tomó para evitar cualquier riesgo durante el espectáculo.