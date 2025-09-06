Basada en hechos reales, este documental revela un caso estremecedor y ya es tendencia en Netflix

Dirigida por Skye Borgman, este film sobre una historia real de ciberacoso escolar lidera el Top 10 de lo más visto en la app de streaming desde su estreno.

En los últimos años, Netflix logró consolidarse como la plataforma que mejor mantiene el interés por los relatos basados en hechos reales . Más allá de las series de ficción o los estrenos de Hollywood, los documentales ocupan un lugar privilegiado en su catálogo. Desde investigaciones que abordan crímenes hasta historias de superación, estos títulos se vuelven en fenómenos globales en cuestión de días.

Y “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar” es un claro ejemplo, ya que ingresó el 29 de agosto y rápidamente llegó al primer puesto del Top 10 de lo más visto en la app. Dirigida por Skye Borgman , la producción revive un caso ocurrido en un pequeño pueblo de Michigan que dejó a la comunidad en estado de shock.

Con una narrativa atrapante, reconstrucciones precisas y testimonios en primera persona, la película pone en escena una pesadilla que atravesó la vida de dos adolescentes durante casi dos años. ¿Estás preparado?

¿De qué trata "Número desconocido"?

La historia se centra en Lauryn Licari y Owen McKenny, una pareja de estudiantes de la secundaria Beal City High School, que comenzaron a recibir mensajes intimidantes desde números telefónicos desconocidos. Lo que al principio parecía un chiste de mal gusto, se transformó en un hostigamiento que incluyó amenazas, insultos y detalles demasiado íntimos como para ser producto de un extraño.

A lo largo del documental, el espectador descubre cómo los chats, que podían llegar a ser entre 40 y 50 por día, fueron sembrando la desconfianza entre amigos, profesores y familiares. El acosador demostraba conocer rutinas, apodos y hasta conversaciones privadas, lo que aumentó la paranoia.

La policía local, y hasta el FBI, intervinieron en la investigación mientras la tensión crecía en torno a posibles sospechosos, entre ellos compañeros de clase y hasta allegados de las víctimas. Sin revelar de inmediato la identidad del responsable, el film logra que la audiencia experimente el mismo desconcierto que vivieron los jóvenes y sus familias, mientras se van acercando a las respuestas.

"Número desconocido": ¿dónde están ahora los participantes del caso real?

¡Alerta spoiler! El desenlace del documental es tan impactante como doloroso, porque la responsable del acoso resultó ser Kendra Licari, la mamá de Lauryn. En este sentido, el descubrimiento no solo sacudió a las familias, sino que también expuso las grietas de una ciudad que había pasado meses en el ojo de la tormenta.

Actualmente, los protagonistas lograron retomar sus vidas: