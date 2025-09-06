En los últimos años, Netflix logró consolidarse como la plataforma que mejor mantiene el interés por los relatos basados en hechos reales. Más allá de las series de ficción o los estrenos de Hollywood, los documentales ocupan un lugar privilegiado en su catálogo. Desde investigaciones que abordan crímenes hasta historias de superación, estos títulos se vuelven en fenómenos globales en cuestión de días.
Basada en hechos reales, este documental revela un caso estremecedor y ya es tendencia en Netflix
Dirigida por Skye Borgman, este film sobre una historia real de ciberacoso escolar lidera el Top 10 de lo más visto en la app de streaming desde su estreno.
Y “Número desconocido: un escándalo de ciberacoso escolar” es un claro ejemplo, ya que ingresó el 29 de agosto y rápidamente llegó al primer puesto del Top 10 de lo más visto en la app. Dirigida por Skye Borgman, la producción revive un caso ocurrido en un pequeño pueblo de Michigan que dejó a la comunidad en estado de shock.
Con una narrativa atrapante, reconstrucciones precisas y testimonios en primera persona, la película pone en escena una pesadilla que atravesó la vida de dos adolescentes durante casi dos años. ¿Estás preparado?
Tráiler de "Número desconocido"
¿De qué trata "Número desconocido"?
La historia se centra en Lauryn Licari y Owen McKenny, una pareja de estudiantes de la secundaria Beal City High School, que comenzaron a recibir mensajes intimidantes desde números telefónicos desconocidos. Lo que al principio parecía un chiste de mal gusto, se transformó en un hostigamiento que incluyó amenazas, insultos y detalles demasiado íntimos como para ser producto de un extraño.
A lo largo del documental, el espectador descubre cómo los chats, que podían llegar a ser entre 40 y 50 por día, fueron sembrando la desconfianza entre amigos, profesores y familiares. El acosador demostraba conocer rutinas, apodos y hasta conversaciones privadas, lo que aumentó la paranoia.
La policía local, y hasta el FBI, intervinieron en la investigación mientras la tensión crecía en torno a posibles sospechosos, entre ellos compañeros de clase y hasta allegados de las víctimas. Sin revelar de inmediato la identidad del responsable, el film logra que la audiencia experimente el mismo desconcierto que vivieron los jóvenes y sus familias, mientras se van acercando a las respuestas.
"Número desconocido": ¿dónde están ahora los participantes del caso real?
¡Alerta spoiler! El desenlace del documental es tan impactante como doloroso, porque la responsable del acoso resultó ser Kendra Licari, la mamá de Lauryn. En este sentido, el descubrimiento no solo sacudió a las familias, sino que también expuso las grietas de una ciudad que había pasado meses en el ojo de la tormenta.
Actualmente, los protagonistas lograron retomar sus vidas:
- Lauryn Licari: hoy tiene 18 años y planea estudiar criminología en la universidad. Aunque mantiene un vínculo más fuerte con su papá, quien es su tutor exclusivo, confesó que busca, a su tiempo, reconstruir la relación con su madre. En el documental afirma: “La amo más que a nada en el mundo”, pese a lo que sucedió.
- Kendra Licari: fue condenada en 2023 a entre 19 meses y cinco años de prisión por acoso a menores. Tras cumplir poco más de un año encarcelada, obtuvo la libertad condicional en agosto de 2024. Actualmente vive en Detroit, divorciada de Shawn, el padre de Lauryn, y permanecerá bajo supervisión hasta febrero de 2026.
- Owen McKenny: se distanció por completo de Lauryn y decidió no retomar el contacto. Terminó la secundaria y hoy busca continuar su carrera deportiva como jugador de béisbol en el Hope College de Michigan.
- Khloe Wilson: una de las primeras sospechosas del caso, que en su momento negó cualquier vínculo con los mensajes, se graduó en Beal City High School y comenzó a jugar voley en Montcalm Community College.
