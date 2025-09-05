Con la participación especial de Taylor Swift, ya arrasa en el top 10 de Netflix: ¿de qué se trata "Amsterdam"?







Es furor en todo el mundo y cuenta también con las increíbles actuaciones de Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington.

La película cuenta con la participación de Taylor Swift y un elenco lleno de estrellas.

Este primero de septiembre de 2025 llegó finalmente, después de una larga espera de 3 años por parte de los fans, la película "Ámsterdam" al catalogo de Netflix y en tan solo 4 días se convirtió en uno de los contenidos más vistos de la plataforma, escalando en el top 10 de las más vistas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de su interesante trama, que se puede definir como una comedia negra mezclada con romance y drama, lo que más le llama la atención al espectador para verla es sin duda su gran elenco lleno de estrellas de Hollywood, como Margot Robbie, Christian Bale y Robert de Niro, pero también por un cameo muy especial por parte de la artista más exitosa, Taylor Swift.

Amsterdam pelicula netflix

¿De qué se trata "Amsterdam"? La película dirigida por David O. Russell cuenta la historia de Valerie (Margot Robbie), Burt (Christian Bale) y Harold (John David Washington), tres amigos que involuntariamente son testigos de un asesinato, por lo que quedan en medio de un crimen y pasan a ser los sospechosos principales del hecho.

Pero, a pesar de que en principio esto parece otro caso que la policía debe resolver, los protagonistas terminan metiéndose con gente muy poderosa y se envuelven en un espiral de conspiraciones políticas.

Además de sus protagonistas, la película cuenta con la participación de muchas de las estrellas favoritas de Hollywood, como los ganadores de grandes premios: Anya Taylor Joy, Rami Malek, Chris Rock y Zoe Saldaña. Tráiler de "Amsterdam" Embed - Ámsterdam | Teaser Tráiler Oficial en español | HD Reparto de "Amsterdam" Christian Bale

Margot Robbie

John David Washington

Rami Malek

Robert De Niro

Alessandro Nivola

Andrea Riseborough

Anya Taylor-Joy

Chris Rock

Matthias Schoenaerts

Taylor Swift

Zoe Saldaña

Temas Netflix