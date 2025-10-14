Basada en hechos reales: la serie tendencia en Disney+ sobre la búsqueda de un perturbador asesino en serie







Una obra de misterio que transmite perfectamente lo que vivieron las víctimas y la compleja mente del asesino.

La increíble Serie de Disney + basada en hechos reales. Créditos: Disney+ / Hulu

Disney + suma a su catálogo una nueva miniserie que atrapa y perturba al mismo tiempo: La estación de las chicas perdidas. La plataforma continúa explorando el true crime como género, apostando por historias que no solo entretienen, sino que reviven casos reales que causaron dolor, preguntas sin respuestas y advirtieron sobre fallas institucionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta producción destaca por su fidelidad a los hechos, su puesta en escena sobria y su capacidad para generar empatía hacia las víctimas, sin caer en el morbo barato. Además, el rodaje en escenarios reales (Perpiñán y alrededores) le da autenticidad, mientras que la actuación del elenco principal logra transmitir la angustia, la frustración, la búsqueda interminable de justicia y la carga emocional de quienes quedaron atrás.

La estación de las chicas perdidas La serie francesa basada en hechos reales ya está disponible en Disney +. Créditos: Disney +/ Hulu

De qué trata La estación de las chicas perdidas La trama se inspira en los hechos ocurridos entre 1995 y 2001 en Perpiñán, al sur de Francia. Durante esos años, una adolescente desaparece y otras tres jóvenes mujeres son asesinadas cerca de la estación de tren de la ciudad. Estos crímenes conmocionaron a la región de los Pirineos Orientales, pues no solo dejaron víctimas mortales, sino también un gran enigma sin resolver que generó psicosis social, investigaciones prolongadas y esperanza rota.

La serie reconstruye la investigación policial que finalmente llevó a la detención de Jacques Rançon, conocido como “el asesino de la estación de Perpiñán”, condenado por violaciones y asesinatos como los de Moktaria Chaïb, Marie-Hélène Gonzalez e Isabelle Mesnage. Al mismo tiempo, sigue la historia de la desaparición no esclarecida de Tatiana Andujar, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, un caso que aún hoy sigue siendo un doloroso misterio. La producción muestra el proceso judicial, las confesiones y retractaciones, los esfuerzos de peritaje y la implicación de la comunidad.

Disney +: tráiler de La estación de las chicas perdidas Embed - La estación de las chicas perdidas ( 2025 ) Trailer Miniserie - Subtitulado Español Disney +: elenco de La estación de las chicas perdidas Camille Razat (Flore Robin)

Hugo Becker (Franck Vidal)

Patrick Timsit (Félix Sabueso)

Mélanie Doutey (Marie-Josée Andujar)

Ludovic Berthillot (Jacques Rançon)

Temas Disney

Series