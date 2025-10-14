Los podcast de video de Spotify llegarán a Netflix tras un acuerdo entre las plataformas







Esta decisión se produce en medio del auge de los videopodcasts, con YouTube como la plataforma más popular para consumirlos.

Llega un nuevo acuerdo entre los gigantes del streaming.

Los podcasts de video de Spotify pronto aparecerán en Netflix. Ambas compañías han anunciado una colaboración para traer una selección de podcasts de Spotify Studios y The Ringer a la plataforma de Netflix.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los videopodcasts estarán disponibles en Netflix en EEUU a principios de 2026, y próximamente en otros mercados. Habrá más títulos disponibles en la plataforma a medida que la colaboración continúe.

Los títulos iniciales incluyen The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The McShay Show, The Rewatchables, Teorías de la Conspiración y más.

El éxito de los videopodcast Esta decisión se produce en medio del auge de los videopodcasts, con YouTube como la plataforma más popular para consumirlos. El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, había sugerido la idea de incorporar videopodcasts a la plataforma en abril de 2025, citando su popularidad y afirmando que la compañía está "buscando constantemente todo tipo de contenido y creadores" para incluirlos en la plataforma. YouTube también es un importante competidor de Netflix.

“En Netflix, siempre buscamos nuevas formas de entretener a nuestros miembros, donde y como quieran”, afirmó Lauren Smith, vicepresidenta de licencias de contenido y estrategia de programación de Netflix. “Con el auge de los videopodcasts, nuestra alianza con Spotify nos permite llevar las versiones completas en video de estos programas estrella a Netflix y Spotify. Desde cultura pop y estilo de vida hasta crímenes reales y deportes, esta cuidada selección de videopodcasts aporta nuevas voces y perspectivas a Netflix, haciendo que nuestra oferta de entretenimiento sea más emocionante que nunca. Esto ofrece más opciones a los creadores y abre una oportunidad de distribución completamente nueva”.

Spotify también firmó recientemente un acuerdo ChatGPT que permite a los usuarios recibir recomendaciones personalizadas de música y podcasts después de iniciar una conversación en ChatGPT.

Temas Spotify

Netflix