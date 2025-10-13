Taylor Swift anunció el lanzamiento de su docuserie en Disney+: cuándo podrá verse y cuántos capítulos tendrá

La cantante anunció una doble sorpresa para los swifties: la película del último show del Eras Tour y una serie documental donde muestra detalles nunca antes vistos.

Taylor Swift no planea bajarse del escenario tan fácilmente. Después de conquistar los charts con The Life of a Showgirl, su duodécimo disco de estudio, la cantante sorprendió a sus fans con un nuevo anuncio: una docuserie y un concierto especial que sellarán el final de su era más icónica, The Eras Tour . Ambos llegarán a Disney+ el próximo 12 de diciembre , una fecha que los Swifties ya marcaron en rojo en el calendario.

El anuncio lo hizo la propia artista durante una entrevista en Good Morning America, donde compartió detalles del proyecto y adelantó imágenes exclusivas. Con esta producción, Swift ofrece un cierre cinematográfico al fenómeno que cambió su carrera —y la industria musical— desde marzo de 2023. En palabras de la propia Taylor, “ queríamos guardar cada instante antes de decir adiós a esta era ”.

El proyecto doble se presenta como un regalo para quienes no pudieron verla en vivo y una joya documental para los fanáticos que siguieron cada paso de la gira. Y si algo ha demostrado Taylor, es que nunca deja un cabo suelto : entre los conciertos, los mensajes ocultos y los gestos en el escenario, todo tiene un propósito.

La primera parte del lanzamiento será The Eras Tour | The Final Show, un concierto grabado en el BC Place Stadium de Vancouver (Canadá) , donde Swift ofreció su último espectáculo el 8 de diciembre de 2024. El registro mostrará el show completo, con las 45 canciones del repertorio y la incorporación del set de The Tortured Poets Department, presentado por primera vez en vivo durante ese tramo final.

En paralelo, la docuserie titulada The Eras Tour | The End of an Era constará de seis episodios y ofrecerá una mirada íntima al detrás de escena de una de las giras más ambiciosas de todos los tiempos. Dirigida por Don Argott y Sheena M. Joyce, incluirá material inédito, entrevistas con su equipo, momentos personales con su familia y participaciones de artistas invitados como Ed Sheeran, Florence Welch, Gracie Abrams y Sabrina Carpenter.

La producción mostrará la planificación, los ensayos y la convivencia diaria de una troupe que recorrió el mundo durante casi dos años, en una gira que reunió a más de 10 millones de personas y superó los 2.000 millones de dólares en recaudación.

Embed It was the End of an Era and we knew it. We wanted to remember every moment leading up to the culmination of the most important and intense chapter of our lives, so we allowed filmmakers to capture this tour and all the stories woven throughout it as it wound down. And to film… pic.twitter.com/RGZ6zVQnjb — Taylor Swift (@taylorswift13) October 13, 2025

The life of a showgirl: todos los “easter eggs” que hubo en el tour de Taylor Swift sobre su nuevo disco

Para los fans más atentos, The Eras Tour fue mucho más que un repaso de su discografía: fue un enorme rompecabezas de pistas. Desde sus discursos en los shows de Asia y Australia hasta los cambios de vestuario en Europa, Taylor fue dejando señales que anticipaban el tono de The Life of a Showgirl.

En un concierto en Miami, Swift usó un traje naranja brillante al anunciar su regreso, lo cual se convirtió en una pista visual del nuevo álbum. Los fans también notaron que el número de Swift "I Can Do It With a Broken Heart" en el Eras Tour estaba inspirado en las bailarinas. La artista también explicó que el uso de una salida con una puerta naranja al final de una actuación en el Eras Tour fue un "easter egg" para señalar que estaba dejando atrás la era del Eras Tour y entrando en una nueva.

Un fan notó que si se alinean los títulos de las canciones del álbum en el centro del marco, la forma que forman coincide con la del escenario del Eras Tour.

taylor swiftt

Taylor Swift se tomará un descanso de los shows en vivo

Tras cerrar el capítulo más intenso de su carrera, Taylor confirmó que se tomará un descanso. “Estoy muy cansada”, confesó en una charla reciente, describiendo la gira como el mayor reto físico que enfrentó. Contó que durante el tour apenas tenía tiempo para recuperarse, y que recién ahora puede volver a tener hobbies y cuidar su salud.

Aun así, aclaró que su retiro no será definitivo: “Si vuelvo a salir de gira, quiero hacerlo realmente bien”, dijo. Por ahora, su prioridad es descansar y celebrar el cierre de una etapa que redefinió su carrera.