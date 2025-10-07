Disney+ tiene la serie perfecta para maratonear: un grupo de médicos enfrenta situaciones absurdas y graciosas







Una de las sitcoms más icónicas de los 2000, con recursos y personajes que cambiaron el género para siempre.

Zach Braff protagoniza Scrubs, disponible en Disney+. Créditos: Disney+

Sin dudas, los 90 estuvieron marcados por sitcoms como Friends, Two and a Half Men o Seinfeld. Pero en los 2000, hubo una serie que sintetizó el cambio de generación, trajo recursos nuevos que marcaron el género y se encuentra en Disney +. Se trata de Scrubs, una producción dirigida por Bill Lawrence que muestra la medicina desde otro lugar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con un estilo gracioso y muy dinámico, más teniendo en cuenta el contexto en que salió, navega por la comedia sin dejar de tocar temas sensibles y pegar emocionalmente en los momentos más inesperados. Si querés reír y llorar, es la comedia ideal para maratonear.

Scrubs La serie ideal para maratonear, en Disney +. Créditos: Disney+

De qué trata Scrubs, la icónica serie de los 2000 La serie está narrada desde el punto de vista del protagonista John Dorian (JD), y cuenta su historia desde el momento en que ingresa como residente al hospital "Sacred Heart", donde se encuentra con personajes de una profundidad y particularidad absoluta.

Desde el comienzo, se da cuenta que todo lo que aprendió en la Facultad de Medicina no representa ni un 10% de lo que tendrá que afrontar en el hospital. Con recursos insólitos, apelando a dinámicos y divertidos flashbacks, la serie no deja de sorprender con chistes e historias divertidas, a la vez que toca temas sensibles, dado que todo transcurre en el hospital.

Cada personaje tiene una construcción meticulosa, profunda y hace de la serie algo único. Desde el jefe de médicos, Perry Cox, hasta el dueño del hospital Bob Kelso. Sin dudas es ideal para verla por primera vez, pero también para repasarla. Siempre se encuentran detalles nuevos. Disney+: tráiler de Scrubs Embed - Scrubs (2001-2010) - Season 1 Preview Disney+: elenco de Scrubs Zach Braff (John “J.D.” Dorian)

Donald Faison (Christopher Turk)

Sarah Chalke (Elliot Reid)

John C. McGinley (Dr. Perry Cox)

Judy Reyes (Carla Espinosa)

Neil Flynn (El Conserje)

Temas Disney

Series