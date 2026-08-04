Con Mel Gibson como protagonista: la nueva película de Prime Video que se convirtió en la más vista + Agregar ámbito en









Un thriller ambientado en los bosques de Oklahoma recupera el espíritu de los policiales clásicos y suma otra actuación sólida del reconocido actor.

Una historia ambientada lejos de las grandes ciudades apuesta por el suspenso desde los primeros minutos. Prime Video

Prime Video volvió a captar la atención de los usuarios con una producción que, sin grandes campañas de promoción, logró abrirse paso entre lo más visto del catálogo. Con una propuesta centrada en el suspenso y la supervivencia, la película recupera recursos narrativos propios del thriller clásico y evita apoyarse únicamente en las escenas de acción.

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La protagonista de este fenómeno es Temporada de sangre, un largometraje estrenado en 2025 que tiene a Mel Gibson al frente del elenco. Lejos de los personajes que marcaron la etapa más popular de su carrera, el actor interpreta a un hombre marcado por la pérdida y acostumbrado a sobrevivir en un entorno hostil, una faceta que encaja con naturalidad en la historia.

Un veterano de Hollywood vuelve a encabezar una producción con un perfil diferente dentro del streaming. Prime Video De qué trata Temporada de sangre La historia presenta a Bowdrie, un hombre solitario que vive en una zona boscosa de Oklahoma junto a su hija adolescente Tag. Desde la muerte de su esposa, ambos construyeron una rutina alejada del ruido de la ciudad, basada en la autosuficiencia y el conocimiento del entorno.

Todo cambia cuando Tag encuentra a una joven gravemente herida flotando en un río. La mujer recibió un disparo y fue abandonada por quienes intentaron acabar con su vida. A pesar de que Bowdrie siempre prefirió mantenerse al margen de los problemas ajenos, decide ayudarla, una decisión que termina alterando por completo su tranquilidad.

El paisaje natural se convierte en un elemento clave para construir la tensión del relato. Prime Video A partir de ese momento comienza una persecución en la que un grupo de hombres armados intenta encontrar a la joven antes de que pueda revelar aquello que sabe. La película transforma ese escenario en un policial de supervivencia, donde el conocimiento del terreno vale tanto como la capacidad para anticipar los movimientos del enemigo.

La tensión crece de manera progresiva, con enfrentamientos que tienen un peso dramático y personajes que reaccionan de acuerdo con sus propias convicciones. Prime Video: tráiler de Temporada de sangre Prime Video: elenco de Temporada de sangre Mel Gibson

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