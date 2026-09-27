Biarritz y San Sebastián, el cine argentino se luce en festivales Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









"La ilusión de un verano sin fin", de Alessandra Sanguinetti, obtuvo el Premio del Jurado y el Premio del Público en el festival del norte del España. En el certamen francés tienen singular presencia dos films de Joaquín Furriel y Gabriel Goity.

Joaquín Furriel, Gabriel Goity, la ministra de Cultura de CABA, Gabriela Ricardes y el director Maxi Gutiérrrez en el Festival de San Sebastián

El sábado, al mismo tiempo, terminó el Festival de San Sebastián con tres galardones para el cine argentino y empezó el de Biarritz con significativa participación de figuras argentinas. Y este miércoles empieza el 4° Festival Internacional de la UBA. Esto último, si no empiezan también nuevas jornadas de lucha en reclamo por el demorado cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, algo que podría resolverse precisamente el martes.

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Con un homenaje al histórico conjunto Quilapayun empezó este sábado el 35° Festival Biarritz Amerique Latine, que abarca cine, música, literatura, plástica y otras muestras de la riqueza cultural latinoamericana. Este año Argentina tiene una singular presencia, especialmente por los dos films que lleva Cultura de la Ciudad para remarcar el peso de Buenos Aires como polo teatral: "La verdadera historia de Ricardo III", presentado por Joaquín Furriel, y "Cyrano en mi cabeza", presentado por Gabriel Goity, que además tiene un encuentro público con Jacques Weber, el mayor Cyrano del teatro francés, como que lo representó más de 500 veces. Seguramente ambos visitarán también la enorme casona con dos grandes jardines que Edmond Rostand se hizo construir con el dinero que le redituó dicha obra. La casa queda a unos 23 kilómetros de Biarritz, hoy es el Museo Edmond Rostand, y visitarlo puede ser uno de los momentos más emocionantes en la vida del Puma Goity.

Más emoción: la película de cierre del festival es "El partido", de Juan Cabral y Santiago Franco, que será presentada por Omar de Fonseca, ex delantero de Vélez, Belgrano, el PSG y otros clubes, actual comentarista deportivo en Francia. Entre los jurados, otros dos argentinos que hicieron carrera en Francia: el documentalista Andrés Jarach y la mendocina Isabel Aimé González Solá, que a los 20 años fue a Nantes como niñera y hoy es una actriz de teatro bien reconocida en aquel país. En competencia participan "Los vencedores", de Pablo Aparo (la del encuentro con residentes de Malvinas) y otros títulos, amén del chileno-argentino "Hangar rojo", de Juan Pablo Sallato, que pinta como candidato fuerte a los premios.

En función especial y estreno mundial fuera de concurso, la nueva de Pablo César, "Romance de la luna negra". También en función especial, "Juan, como si nada hubiera sucedido", de Juan Echeverría (uno de los primeros documentales sobre desaparecidos) y dos coproducciones uruguayo-argentinas: "Ojos bien abiertos" y "Perros". Además, una exposición de la fotógrafa Florencia Aprile, recitales de distintas figuras, clases de tango. Renglón aparte, una charla pública sobre la figura del Che Guevara, a cargo del polémico Regis Debray, que lo conoció en Bolivia, y el ya nonagenario director Costa Gavras ("Z", "Estado de sitio", "La confesión", etc.), charla que ha de ocurrir justo cuando en Rosario un concejal de La Libertad Avanza está en campaña para borrar de todos los lugares públicos el nombre del Che.

Cosecha vasca Breve recordatorio: al mismo tiempo que empezaba Biarritz, 50 kilómetros más al sur terminaba San Sebastián, donde Argentina consiguió tres galardones. En la sección Horizontes Latinos, el Premio del Jurado y el Premio del Público para "La ilusión de un verano sin fin", de Alessandra Sanguinetti, cálido seguimiento de dos primas a lo largo de 25 años. Detalle valioso, la calificación del público llegó a los 9.32 puntos, un puntaje casi perfecto. Y en la Sección Zabaltegui, Mención Especial para "A veces me entra tristeza, otras veces rebelión", de María Aparicio, reflexión sobre el informe de 1904 del doctor Bialet Massé, precursor del Derecho Laboral en nuestro país.

En la sección principal, ya se sabe, se impuso sin rivales "Tender Loving Care", del veterano Mike Leigh, comedia melancólica sobre dos amigas que trabajan como asistentes sociales (Mejor Film, Guión y Actriz). Y en la votación pública para Mejor Película Europea proveniente de otros festivales ganó por lejos el documental "Naza", que registra confesiones de militares israelíes sobre el actual genocidio palestino. También Yuval Abraham y Rachel Szor, los autores del film, son israelíes, pero la obra, para poder moverse, tiene sello británico. En San Sebastián su exhibición fue acompañada por una masiva manifestación y una proclama de 900 firmas importantes reunidas en solo dos días, entre ellas las de Pedro Almodóvar y su hermano. Lo que se viene Varios títulos vistos en esos festivales ya están programados para el Fic.UBA, entre ellos "Tierra de mi padre", de Pawel Pawlikowski, sobre el regreso del escritor alemán Thomas Mann a su patria después de la guerra, "Las rocas rojas", de Bruno Dumont, que van en un panorama informativo, "Chicas tristes", de Fernanda Tovar, México, y "Pedro en el país", de María Alche y Benjamin Naishat, Argentina, que entran en la Competencia Internacional de Largometrajes. Hay otra competencia específica de graduados de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA ("Muña Muña", "Los vencedores", "Los caminantes de la noche", "López, el hombre que desapareció dos veces", etc.), tres de cortos, una selección de películas de Yasujiro Ozu, otra de Leos Carax, que vendrá a dar una charla, funciones especiales (p.ej., "El último viaje a China", de Alejandro Maci, evocación de China Zorrilla), charlas, conferencias, seminarios, etc. Todo con entrada libre y gratuita, en Sala Lugones, Cosmos, Cacodelphia, la Facultad de Filosofía y Letras y Ciudad Universitaria. Precisamente allí en Ciudad Universitaria, el próximo jueves, la productora Lita Stantic y el director de fotografía Félix Monti, el Chango Monti, recibirán el nombramiento de doctores honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. De ambos se han programado además algunas películas para completar el homenaje (pocas, en realidad). A destacar, "Un muro de silencio", aguda historia que Stantic dirigió además de producir, con gran elenco, y "Chango, la luz descubre", de Alejandra Martin y Paola Rizzi, orgullosas discípulas de Monti.

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