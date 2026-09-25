Universal es el primer estudio en superar los u$s5.000 millones en la taquilla mundial en lo que va de 2026 + Agregar ámbito en









Las películas de Universal International y Focus Features representan cinco de las 10 películas más taquilleras a nivel mundial en 2026.

"La Odisea" de Nolan es una de las responsables de este logro.

Tras convertirse en el primer estudio en superar los u$s4.000 millones de recaudación mundial en 2026, Universal volvió a marcar un récord este año al superar los u$s5.000 millones en taquilla a nivel global.

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Desglosando los datos, Universal recaudó u$s1.788 millones en la taquilla de Estados Unidos y u$s3.218 millones en el resto del mundo.

Este hito representa la tercera vez en la historia de Universal que supera los u$s5.000 millones en un solo año calendario. Universal ya ha superado en un 29% su recaudación global final de u$s3.890 millones para 2025. Este logro, alcanzado con la recaudación de esta semana, se produce menos de una década después de que Universal superara los u$s5.000 millones en la taquilla mundial en 2017, tras haber alcanzado este hito por primera vez en 2015.

Las películas más exitosas de Universal en 2026 El éxito de este año se debe a la película más taquillera de Christopher Nolan y Universal, La Odisea (con más de u$s1.730 millones y sigue sumando), la secuela de Illumination y Nintendo, Super Mario Galaxy Movie (u$s1.000 millones), Michael de Lionsgate (u$s656,4 millones a nivel internacional), Obsession, la película más taquillera de Focus Features (u$s519 millones), y Minions & Monsters de Illumination (u$s523,6 millones). Tres de las cinco películas que superaron los u$s1.000 millones (Michael es una de ellas) fueron estrenadas por Universal.

Las películas de Universal International y Focus Features representan cinco de las 10 películas más taquilleras a nivel mundial en 2026: La Odisea (#2), Michael (#4), La película de Super Mario Galaxy (#5), Minions & Monsters (#8) y Obsession (#9). Además Universal ha liderado la taquilla mundial de fin de semana durante 11 fines de semana en lo que va del año.

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