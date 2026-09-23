Ricardo Darín presentó "Lo dejamos acá" en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián + Agregar ámbito en









La nueva película hecha en Argentina, dirigida por Hernán Goldfrid y protagonizada por Darín y Diego Peretti, se estrenará globalmente en Netflix el 16 de octubre.

Darín estuvo acompañado por Hernán Goldfrid, director; Emanuel Diez, guionista; y Federico Posternak, productor del filme.

Lo dejamos acá, la nueva película de Netflix hecha en Argentina protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, antes de su estreno global en Netflix.

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La presentación contó con la participación de Ricardo Darín, protagonista y productor; Hernán Goldfrid, director; Emanuel Diez, guionista; y Federico Posternak, productor. La película reúne nuevamente en pantalla a Darín y Peretti, en una historia atravesada por el vínculo entre un terapeuta y su paciente.

“Es un honor estar en este festival tan querido por todos nosotros. Es un festival que ha abrazado, querido, apoyado al cine latinoamericano y argentino. Por eso, estar acá y poder presentar nuestra película es, ante todo, un enorme orgullo”, afirmó Ricardo Darín.

Por su parte, Hernán Goldfrid destacó: “Estamos muy emocionados. Para nosotros este es un momento único: estar acá, en San Sebastián, y poder compartir esta película. Fue un placer sumergirnos en este universo y ahora solo queda disfrutarla.”

De qué trata Lo dejamos acá La sinopsis oficial indica que "un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta".

Además de Darín y Peretti, el elenco cueta con Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico. Tras su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Lo dejamos acá se estrenará globalmente en Netflix el 16 de octubre. Argentinos en el Festival de San Sebastián y el reclamo por Malvinas Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez fueron a presentar la miniserie Mis Muertos Tristes y llevaron al Festival Internacional de Cine de San Sebastián una prenda con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”; Lali Espósito fue otra de las referentes que lució una remera con la misma leyenda, pero con otro modelo. En ese sentido, el evento de cine español se convirtió en el escenario elegido por las actrices en cuestión para enviar un potente mensaje desde la alfombra roja y llevarse el protagonismo en un momento de alto impacto simbólico.