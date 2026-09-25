Cinco películas y tres series argentinas para ver esta semana

Cinco estrenos en sala y tres series renuevan la pantalla nacional de esta semana. Destaca "Mis muertos tristes" , que se presentó el lunes en el Festival de San Sebastián como película de 187 minutos y acá y el resto del mundo se ve desde este jueves como miniserie de cuatro episodios por Netflix con un total de 210 minutos, donde además de los créditos finales entraría algún otro muerto. Habrá que comparar.

También entra más gente muerta, específicamente mujeres, en el nuevo film de José María Cicala, "Encantador" , con Rodrigo Noya como un buen hijo, buen empleado, tranquilo coleccionista de muñecas y sospechoso en primer término de un pueblo donde "nunca pasa nada". Intriga policial teñida de terror, medianamente lograda, filmada en Elortondo, provincia de Santa Fe, junto a Noya figuran Arturo Puig, Mario Alarcón, Alejandra Baldoni, Griselda Sánchez, también coguionista, Alejo García Pintos y Guillermo Zapata. Para recordar, Cicala es el autor de, entre otras, "La sombra del gato", con Dani Trejo y Maite Lanata.

También en un pueblo de Santa Fe, el tranquilo Tostado, se desarrolla "Los calvos" , de Marcos Mostello y Elio Gismondi, risueña galería de personajes que asumen la pérdida de cabello como cada uno puede, desde el que usa una sospechosa gorra hasta el que decide gastar en un buen asado la plata que otro gastaría en un implante capilar. Película original, simpática, bien editada, sus dos realizadores son coherentemente calvos.

Y también en el interior transcurre "Hospital Británico" . No en el hospital, como el título deja suponer, sino en el campo bonaerense. Es que "Hospital Británico" se llama el último libro del poeta Viel Temperley, que estuvo internado allí en instancias casi finales, y en su memoria es que Gustavo Fontán, poeta de la imagen, y Gloria Peirano hicieron esta película donde ellos mismos recitan algunas poesías de ese libro. También lo evocan algunos de sus lectores más agudos, mientras contemplamos el campo con sus amplios paisajes y atendemos el canto de los pájaros, el paso del viento y a veces el ruido del tren. Unos animales nos hacen recordar su primer libro, "Poemas con caballos", escrito en plena juventud, hace ya 70 años.

Otra juventud es la que Carlos Castro evoca a través de imágenes tomadas con cámaras de video en los '90, registrando en particular la actividad política en la Universidad Nacional de La Plata. Manifestaciones, asambleas estudiantiles, peñas cerveceras, discusiones sobre la Ley Superior de Educación impulsada por el gobierno de Carlos Menem, van reapareciendo y despertando la memoria de los espectadores. Cada tanto, desde este presente el autor y distintas personas recuerdan lo que vivieron en aquellos tiempos, explican lo suyo, exponen un balance. Lo hacen con claridad, a veces con orgullo, también a veces con melancólica tristeza. El título suena irónico: "Eramos tan flacos" . Documento digno de atención, por el momento se exhibe un solo día, este viernes en el Gaumont. Así son las cosas.

Pasando a otro tema. Con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y otras entidades como Rodriguez Filma, de la localidad bonaerense de General Rodríguez, Cecilia Pinotti fue filmando a lo largo de casi seis años el documental "Soy ella", un retrato de Milena Kalo Navun, exprostituta trans y actual drag queen reconocida en algunos círculos nocturnos. La exposición no es exactamente cronológica, va y viene en el tiempo junto con el relato que de su vida hace "La Kalo", como habitualmente se presenta. Se entremezclan las caminatas por lugares singulares, anécdotas variadas, textos elaborados a modo de reflexión, recuerdos de infancia y adolescencia, y del llamado proceso de transición, charlas y discusiones con la madre, o con los amigos del padre durante un almuerzo de cumpleaños, todo lo cual forma en su conjunto un retrato interesante, sincero, distinto a lo habitual, aunque quizá demasiado monocorde.

La cartelera de esta semana reúne cinco películas argentinas, entre ficciones y documentales. (Foto: "Soy ella")

Las series

No todas las semanas aparecen no una sino tres series donde puede apreciarse el talento argentino. Empezando por la más chica, que además es para chicos de los primeros grados, "Lina y los amigos del arco iris", un dibujo con capítulos de breve duración pensados para ir sembrando en los pequeños algunos conceptos sobre fauna, defensa de los humedales, etc., a través de las andanzas de una niña y su abuelo capitán de barco. Y eso es solo una parte del paquete, sostenido por Greenpeace y armado por Claudio Groppo, el director de arte y animación Mariano Vidal y el libretista Luciano Saracino, vale decir el mismo trio que años atrás hizo la serie de la nena Medialuna ("Medialuna y la aventura de crecer" fue uno de sus mejores capítulos).

Bastante menos inocente es la miniserie de locura y misterio "Sombras", donde una chica en busca de la verdad se mete en casa ajena. No es una casa solitaria en las afueras sino una casa medio venida a menos como hay en cualquier barrio. Es cierto, sus habitantes son algo enfermitos, pero nada permite sospechar que causen daños permanentes. Sobresale Nora Carpena como la vieja postrada (o falsamente postrada) que manda todo desde la cama. Ella tiene además las salidas más graciosas. Luego está Silvia Kutika como una mujer obsesionada por su joven hijo, y por ahí andan Mechi Lambre, Pablo Sorensen, Fabio Aste y otros varios, cada cual a la espera de su diagnóstico. Autores, Fabio Junco y Julio Midú, los creadores del famoso Cine con Vecinos, de Saladillo (jueves por Net TV).

Coronando la semana aparece en Netflix "Mis muertos tristes", de Pablo Larrain, coproducción chileno-argentina con Mercedes Moran como una médica jubilada que puede hablar con los muertos. Pero no unos muertos comunes, sino aquellos que se fueron de mal modo y ahí andan reclamando, de buenas o malas maneras, o repiten como en un loop el momento final de sus vidas hasta que entran en razón.

"Mis Muertos Tristes": la serie de Netflix que le da vida a los fantasmas de Mariana Enriquez.

La miniserie se inspira básicamente en dos cuentos de Mariana Enriquez, pero los reelabora a piacere, y esto con la anuencia y participación de la propia Enriquez. Algo se pierde, algo se agrega, por ahí algo se gana. Muy acertada la elección del barrio Piedrabuena, ahí en Lugano, para alentar una doble lectura de índole social conviviendo con lo fantástico. Y caben otras lecturas más, esto es lo bueno. El tono medio apagado es discutible pero tiene su razón de ser. Después de su trilogía sobre la viuda de Kennedy, la princesa Diana y María Callas, que tenían una fotografía, digamos, bonita, Larrain vuelve al tipo de imagen que usó en "El club" y otros trabajos dedicados a pintar lo perturbador e inasible que puede haber dentro de la vida cotidiana. De esto trata la serie, entre otras cosas.

"Encantador" (Argentina, 2025); Dir.: José María Cicala; Int.: Rodrigo Noya, Mario Alarcón, Alejandra Baldoni, Arturo Puig, Alejo García Pintos.

"Eramos tan flacos" (Argentina, 2026); Dir.: Carlos Castro; "Hospital Británico" (Argentina, 2026); Dir.: Gustavo Fontán y Gloria Peirano; "Los calvos" (Argentina, 2024); Dir.: Marcos Mossello y Elías Gismondi; "Soy ella" (Argentina, 2026); Dir.: Cecilia Pinotti; documentales.

"Lina y los amigos del arco iris" (Argentina, 2025/26); Dir.: Claudio Groppo; dibujo animado.

"Mis muertos tristes" (Chile-Argentina, 2026); Dir.: Pablo Larrain; Int.: Mercedes Morán, Alejandra Flechner, Carolina Alvarez, Dolores Fonzi, Carlos Portaluppi.

"Sombras" (Argentina, 2026); Dir.: Fabio Junco y Julio Midú; Int.: Nora Carpena, Silvia Kutika, Mercedes Lambre, Fabio Aste, Daniel Di Biase, Pablo Sorensen.