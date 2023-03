Blink-182 suspende su gira por Latinoamérica por una lesión de Travis Barker

“Esto es devastador en muchos niveles, pero Travis va a mejorar y regresaremos los tres juntos y vamos a pasarla increíble junto a ustedes. Blink-182 los ama. Nos veremos pronto”, expresó la banda en un comunicado.

Blink-182 cancela gira

Lollapalooza Argentina 2023 tendrá un nuevo headliner para la noche del 18 de marzo, se trata de Twenty One Pilots, la banda compuesta por el vocalista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun. La banda estadounidense se suma a Tame Impala, Jane´s Addiction, The 1975, Jamie XX, Fred Again.. y Melanie Martinez, entre otros.

Comunicado de Lollapalooza Argentina tras la baja de Blink-182

"Blink-182 cancela todos sus shows en Sudamérica y México debido a problemas de salud de Travis Barker, incluyendo su show en Lollapalooza Argentina el sábado 18 de marzo en Argentina.

Nos alegra anunciar que la banda ha confirmado que regresará y se presentará en la próxima edición de Lollapalooza Argentina 2024."

Blink confirma gira 2024

Devolución del dinero para la fecha del 18 de marzo del Lollapalooza Argentina 2023

Según comunico la empresa AllAccess a través de sus redes sociales, si deseas solicitar el reembolso de tu entrada para el sábado 18 de marzo, tenés tiempo hasta el sábado 4 de marzo para completar el formulario que podes encontrar su web.

Sí aún no recibiste tu/tus pulsera/as, y completaste el formulario, te llegará en los próximos días un mail con la confirmación de tu devolución luego de completado el formulario.

Si ya tenés tu/tus pulsera/as, y deseas hacer la devolución, tenés tiempo hasta el viernes 10 de marzo inclusive para acercarte con tu pulsera a cualquiera de los centros de canje Lollapalooza y hacer efectiva la devolución. Más información en allaccess.com.ar