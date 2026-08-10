La ceremonia se realizará en la Cúpula del Palacio Libertad, en reconocimiento a la trayectoria y producción de una de las figuras más influyentes del arte pop argentino.

La reconocida artista plástica Marta Minujín será reconocida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación el próximo jueves 13 de agosto: la entrega se llevará adelante por parte de la Secretaría de Cultura nacional, a cargo de Leonardo Cifelli ,

La ceremonia se realizará en la Cúpula del Palacio Libertad, en reconocimiento a la trayectoria y producción de una de las figuras más influyentes del arte pop argentino. Durante el encuentro, Minujín dialogará con Cifelli sobre su carrera y su recorrido artístico, marcado por la experimentación, los happenings, las instalaciones, el arte efímero y las obras de participación masiva.

Las obras de Minujín fueron exhibidas en instituciones de la Argentina y el exterior y forman parte de colecciones como las del Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA, el Museo Guggenheim de Nueva York, el Centre Pompidou de Francia y la Tate de Liverpool.

La artista también recibió en dos oportunidades el Premio Konex de Platino: en 1982, en la categoría Experiencias, y en 2002, por Instalaciones y Performances.

En los últimos años continuó con la recreación de algunas de sus obras más emblemáticas. En 2018 presentó una nueva versión de El Partenón de libros prohibidos en Documenta, en Kassel, Alemania; mientras que en 2019 llevó La Menesunda Reloaded al New Museum de Nueva York.

La extensa trayectoria de Marta Minujín

Nacida en el barrio porteño de San Telmo, la artista comenzó su formación desde joven y en 1961 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permitió instalarse en París, donde entró en contacto con nuevas corrientes artísticas y comenzó a trabajar con materiales como cartón y colchones.

En 1963 realizó La Destrucción, uno de sus primeros grandes happenings, en el que convocó a otros artistas para intervenir sus obras antes de destruirlas con fuego y hachas. Al regresar a Buenos Aires desarrolló algunas de las experiencias que marcaron su carrera, entre ellas La Menesunda, realizada en 1965 junto con Rubén Santantonín en el Instituto Di Tella.

Su vínculo con las vanguardias internacionales se profundizó a partir de una beca de la Fundación Guggenheim obtenida en 1966, que le permitió instalarse en Nueva York, dondee presentó Minuphone en 1967, una cabina telefónica que incorporaba recursos tecnológicos y proponía la participación del público.

A lo largo de las décadas siguientes, Minujín desarrolló instalaciones, performances y obras de gran escala. En 1979 construyó sobre la avenida 9 de Julio un obelisco de 30 metros recubierto con 30.000 panes dulces, que luego fueron distribuidos entre el público.

En 1983 realizó El Partenón de libros prohibidos y en 1985 protagonizó junto con Andy Warhol la foto-performance "El pago de la deuda externa", en la que utilizaron choclos como representación de la producción argentina.

Su vínculo con el Palacio Libertad también se extendió durante los últimos años con propuestas como La escultura de los sueños, instalada en 2024, y Golosina emocional, presentada durante las vacaciones de invierno de 2025.

La programación de este año incluyó La fábrica de Marta, una instalación inspirada en su obra que transformó La Gran Lámpara del Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento - Palacio Libertad en una experiencia participativa para chicos.

La distinción a Minujín se suma a las otorgadas en los últimos años a referentes de la cultura argentina como Mirtha Legrand, Luis Brandoni, Lalo Schifrin, Alejandro Lerner, Aldo Sessa, Mauricio Wainrot, Eduardo Costantini, Moria Casán, Lía Jelín, Valeria Lynch y Mario Benzecry.