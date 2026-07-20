De cuánto es la fortuna de Brad Pitt y cómo está la relación con sus hijos

El intérprete construyó una carrera de más de tres décadas con éxitos en cine, proyectos como productor y grandes acuerdos comerciales.

El actor construyó una de las carreras más exitosas del cine estadounidense y sigue siendo una figura central de Hollywood.

Durante más de treinta años, Brad Pitt logró mantenerse entre los nombres más convocantes de la industria cinematográfica . Más allá de su trabajo frente a las cámaras, el actor también consolidó un perfil empresarial mediante su productora y diversas inversiones. Esa combinación le permitió construir un patrimonio que lo ubica entre los artistas con mayores ingresos del sector.

En los últimos meses, además de sus proyectos profesionales, Brad Pitt volvió a ocupar titulares por cuestiones vinculadas con su vida familiar. La situación con algunos de sus hijos reavivó un conflicto que lleva años y que continúa generando repercusión pública.

Brad Pitt nació el 18 de diciembre de 1963 en Shawnee, Oklahoma, aunque creció en Springfield, Missouri. Antes de convertirse en actor estudió Periodismo y Publicidad en la Universidad de Missouri , pero dejó la carrera poco antes de graduarse para mudarse a Los Ángeles con la intención de abrirse camino en el mundo del espectáculo.

En los últimos meses, cuestiones vinculadas con su vida privada volvieron a poner su nombre en el centro de la escena mediática.

Trabajó en empleos ocasionales mientras asistía a clases de actuación y conseguía pequeños papeles en televisión. Su gran salto llegó en 1991 con una breve, pero recordada participación en Thelma & Louise , donde su carisma llamó rápidamente la atención del público y de la industria.

A partir de ese momento comenzó una carrera ascendente con títulos como Entrevista con el vampiro, Seven, Doce monos, Siete años en el Tíbet, El club de la pelea, Troya, Sr. y Sra. Smith, El curioso caso de Benjamin Button y Bastardos sin gloria, entre muchas otras producciones.

Con el paso de los años también fortaleció su carrera detrás de escena. A través de Plan B Entertainment, la productora que cofundó, participó en películas que obtuvieron reconocimiento internacional, entre ellas 12 años de esclavitud, ganadora del Oscar a Mejor Película.

En 2020 obtuvo el Premio Oscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Había una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, un reconocimiento que consolidó una trayectoria marcada por la versatilidad y la permanencia en la primera línea de la industria.

Millones en ganancias: los éxitos más grandes del actor en la taquilla

La carrera de Brad Pitt también estuvo acompañada por importantes resultados comerciales. Varias de las películas que protagonizó superaron ampliamente los cientos de millones de dólares en la taquilla mundial.

Entre sus mayores éxitos aparecen World War Z, que recaudó más de u$s540 millones de dólares; Troya, con una cifra cercana a los u$s500 millones; Mr. & Mrs. Smith, que también tuvo un gran desempeño internacional; y Once Upon a Time in Hollywood, una de las producciones más exitosas de Quentin Tarantino.

La franquicia de Ocean's Eleven, junto a George Clooney, Matt Damon y Julia Roberts, también se convirtió en un fenómeno comercial que fortaleció todavía más su posición dentro de Hollywood.

Su recorrido profesional combina grandes éxitos de taquilla, premios internacionales y una destacada labor como productor. Netflix

A esos ingresos se suman los importantes contratos publicitarios firmados con marcas internacionales y los beneficios obtenidos mediante su trabajo como productor. En muchos proyectos, Pitt no solo recibió un salario como actor, sino también un porcentaje de las ganancias generadas por la distribución de las películas.

La tensa relación con sus hijos

En paralelo a su presente profesional, la vida personal del actor volvió a instalarse en la agenda mediática tras conocerse que dos de sus hijos con Angelina Jolie optaron por dejar de utilizar el apellido Pitt en su vida pública.

La noticia representó un nuevo capítulo dentro del prolongado conflicto familiar que comenzó tras la separación de la pareja en 2016. Brad Pitt recibió la decisión con profunda tristeza, aunque mantiene la esperanza de reconstruir el vínculo con sus hijos en el futuro.

La relación familiar continúa siendo un tema sensible y complejo, atravesado por años de disputas judiciales y diferencias personales que permanecen lejos de resolverse por completo.

El patrimonio de Brad Pitt

Su patrimonio ronda los u$s400 millones, una cifra construida a partir de sus salarios como actor, sus ingresos como productor, inversiones inmobiliarias y contratos comerciales. Durante los años de mayor actividad llegó a cobrar entre u$s20 y u$s30 millones por película, dependiendo del proyecto y de los acuerdos de participación en las ganancias.

Además de su trabajo en el cine, realizó inversiones en propiedades de alto valor y durante años fue propietario de una importante colección inmobiliaria en Estados Unidos y Europa. Parte de esos activos fueron vendidos recientemente, aunque continúa conservando un patrimonio considerable.