Britney Spears elogia la vuelta de Justin Timberlake a la música







Britney Spears elogió la nueva canción de Timberlake, "Selfish", y al mismo tiempo se disculpó por "algunas de las cosas" que escribió en sus memorias, "The Woman in Me".

Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios en su juventud.

Britney Spears está totalmente a favor del regreso musical de Justin Timberlake, a pesar de lo que puedan pensar sus fans.

En una publicación del domingo por la noche en su Instagram (que ahora es privado), Spears elogió la nueva canción de Timberlake, "Selfish", y al mismo tiempo se disculpó por "algunas de las cosas" que escribió en sus memorias, "The Woman in Me".

El mensaje de Britney Spears para Justin Timberlake “Quiero disculparme por algunas de las cosas sobre las que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente”, escribió Spears junto a un video de Timberlake y Jimmy Fallon interpretando la canción en el segmento “Classroom Instruments” del presentador . “También quería decir que estoy enamorado de la nueva canción de Justin Timberlake, 'Selfish'. Es tan bueno y ¿Cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? P.D. 'Sanctified' también es increíble”.

Los elogios de Spears se producen después de que sus fans molestaran a Timberlake el viernes al subir su canción de 2011 “Selfish” a las listas de éxitos. “Selfish” de Spears alcanzó el número 1 en la lista de mejores canciones de iTunes, superando al nuevo tema de Timberlake solo un día después de su lanzamiento.

Los fanáticos de Spears han mantenido durante mucho tiempo una venganza contra Timberlake, con quien el cantante de “Toxic” salió entre 1999 y 2002, pero se reavivó con la publicación de las memorias de Spears. En su libro, Spears reveló que tuvo un aborto durante su relación. “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, escribió Spears. “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre”.