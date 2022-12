Britney Spears llega a Brodway con el musical "Once Upon a One More Time"

Los coreógrafos de hip-hop Keone y Mari Madrid dirigen “Once Upon a One More Time”, una fantasía que invierte el guión en personajes clásicos de cuentos de hadas. El musical incorpora docenas de canciones de Spears, incluidas "Oops I Did It Again", "Lucky", "Circus" y "Toxic", para revivir la historia de Cenicienta, Blancanieves y La Sirenita con un toque feminista.

El casting no ha sido anunciado. “Once Upon a One More Time” fue desarrollado y producido originalmente por Shakespeare Theatre Company, Washington DC, donde el espectáculo generó críticas mixtas. Peter Marks, del Washington Post, lo calificó como una "sensación frustrantemente apresurada". “Si bien carece de delicadeza”, escribió, “el actor principal Briga Heelan resalta el potencial del espectáculo”.

El debut del espectáculo en Broadway se produce cuando Spears, que no está involucrada en el desarrollo de "Once Upon a One More Time", ha sido liberada de su tutela de 13 años. Su padre la colocó bajo una tutela ordenada por un tribunal en 2008 y fue liberada después de luchar contra el arreglo durante más de una década.