Britney Spears se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y evitará ir la cárcel

Cinco semanas después de su arresto, Spears ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento, pero abandonó las instalaciones la semana pasada, pocos días antes de su comparecencia ante el juez.

Britney Spears se declaró culpable en su caso de conducir bajo los efectos del alcohol durante la comparecencia ante el juez que tuvo lugar el lunes por la mañana.

La cantante de pop se declaró culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, lo que significa que evitará la cárcel, según informa el New York Times. La fiscalía acusó a Spears la semana pasada, pero no especificó qué droga había consumido.

Spears evitará la cárcel tras declararse culpable de un cargo menor conocido como "conducción temeraria bajo los efectos del alcohol" , según informa People. Esto le permite cumplir 12 meses de libertad condicional y completar un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol. Pudo acogerse a este acuerdo porque no tenía antecedentes de conducir ebria, no hubo accidente ni heridos y su nivel de alcohol en sangre era bajo.

Spears fue arrestada inicialmente el 4 de marzo en el condado de Ventura, California. La Patrulla de Carreteras de California la arrestó alrededor de las 9:30 p. m. y fue fichada a primera hora de la mañana siguiente, alrededor de las 3 a. m.

“Este fue un incidente lamentable e inexcusable. Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida”, declaró un representante de Spears en un comunicado en aquel momento. “Ojalá pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento”.

Cinco semanas después de su arresto, Spears ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento, pero abandonó las instalaciones la semana pasada, pocos días antes de su comparecencia ante el juez.

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Los antecedentes penales de Britney Spears

La cantante de "Toxic" ya ha tenido problemas legales anteriormente. En 2007, enfrentó cargos por delitos menores y una posible pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles. Los cargos por el pequeño choque fueron finalmente retirados porque pagó al dueño del vehículo por los daños, y se declaró el juicio nulo tras un estancamiento del jurado en su juicio por conducir sin licencia de California.

Poco después de su atropello y fuga, Britney perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de algunos incidentes públicos preocupantes y su presunto abuso de sustancias y alcohol.

A pesar de las controversias, la figura de Britney Spears todavía ocupa un lugar especial dentro de la historia de la música pop. Su carrera transformó la industria a finales de los noventa y principios de los dos mil, cuando su imagen se convirtió en la adoración de una nueva generación de artistas.