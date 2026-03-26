CA7RIEL & Paco Amoroso suman una segunda fecha en Buenos Aires: cuándo y cómo comprar las entradas + Seguir en









El dúo argentino se presentará en mayo para dar inicio a su gira mundial con la que recorrerán Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

El dúo recorrerá Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

El dúo dinámico, CA7RIEL & Paco Amoroso, arranca su gira internacional "Free Spirits World Tour" el 14 y 15 (nueva fehca) de mayo en el Movistar Arena. Estos shows en Buenos Aires será el punto de partida de un recorrido que los llevará por los escenarios de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

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Estos conciertos serán el gran debut de una etapa transformadora, impulsada por su más reciente álbum, FREE SPIRITS. Con este trabajo, CA7RIEL & Paco Amoroso rompen moldes mezclando géneros como el pop y el rock con una energía renovada y mucho más ambiciosa.

Además, la gira contará con presentaciones en otras ciudades del país: Rosario, Córdoba y Mendoza, antes de continuar por importantes escenarios internacionales de América y Europa.

Cómo y dónde comprar las entradas para los shows de CA7RIEL & Paco Amoroso en el Movistar Arena Venta general para ambas funciones a partir del viernes 27 de marzo a las 10 am. Tickets a la venta únicamente a través de Movistar Arena.

CATO&PACO-PREV_AGOTADA-NUEVA_FECHA-FEED La venta general para ambas funciones a partir del viernes 27 de marzo a las 10 am. "Tras un año de giras internacionales y coronarse ganadores del Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su aclamado proyecto “PAPOTA”, CA7RIEL & Paco Amoroso vuelven con The Free Spirits Tour 2026, presentando su último disco de estudio", anunció la producción de Df Entertainment en su cuenta oficial de Instagram.

Gira de Ca7riel y Paco Amoroso: fechas en Latinoamérica 14/5 - Buenos Aires, Argentina, Movistar Arena

15/5 - Buenos Aires, Argentina, Movistar Arena

17/5 - Rosario, Argentina, Metropolitano Rosario

21/5 - Córdoba, Argentina, Plaza de la Música

24/5 - Mendoza, Argentina, Arena Maipú

8/11 - San Juan, Puerto Rico, Coliseo de Puerto Rico

18/11 - São Paulo, Brasil, Espaço Unimed

20/11 - Río de Janeiro, Brasil, Vivo Rio

23/11 - Santiago, Chile, Movistar Arena

27/11 - Lima, Perú, Costa 21