Ca7riel y Paco Amoroso en Gran Hermano: show en vivo y una polémica con Tini y Emilia + Seguir en









El momento de más tensión de los artistas fue su paso por el confesionario. Allí, nominaron a dos cantantes, generando un fuerte revuelo entre los seguidores del programa.

El dúo argentino tuvo una participación especial en el reality.

Ca7riel y Paco Amoroso revolucionaron la casa de Gran Hermano. Lo que comenzó como un mini recital exclusivo terminó en una sorpresa absoluta cuando los artistas ingresaron al confesionario para nominar a dos figuras reconocidas. Este giro inesperado en la noche del miércoles generó una ola de reacciones entre los seguidores del programa.

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Mientras los músicos recorrían sigilosamente la casa vacía para generar expectativa, los "hermanitos'" esperaban encerrados en el SUM, completamente ignorantes de lo que iba a suceder. “Sorpresa, paz. Hay olor a vicha acá adentro. Pastito de verdad. ¿Está calentita la pile? Cuelgan la ropa, muy bien”, comenzó diciendo Ca7riel en el jardín.

Una vez que ingresaron al living, el guitarrista expresó: "Que lindo lugar, pero qué decorado que está. Estas son las habitaciones, ¿a ver si tienen olor a pata?. En el de las chicas hay un poquito. El de los nenes...un patín. Están encerrados acá, se están volviendo locos. ¿Quién se lleva el trofeo?“.

Su siguiente paso fue el confesionario. Al sentarse en el sillón juntos, Ca7riel declaró: “Siempre quise hacer esto, Quiero nominar a Tini y a Emilia, son unas pesadas, me tienen cansado, con todas las cosas que están pasando en el mundo, basta. Basta de la guerra, sí a la paz. Con la música no. Basta chicas, me tienen cansado, unas pesadas”.

Luego recorrieron el lugar hasta llegar a la arena. Allí, los participantes esperaban sentados, con los ojos tapados. Al ingresar al espacio, la voz de Gran Hermano dijo: “Un tiempo de placer, un tiempo de libertad. Señores y señoras, les quiero presentar a Ca7riel y Paco Amoroso”.

Video paco y ca7riel en GH Ca7riel y Paco Amoroso tuvieron una participación especial en el reality. La polémica entrada de Ca7riel y Paco Amoroso a Gran Hermano: el video De este modo, la fiesta comenzó. “Vamos a presentar música que nunca nadie escuchó y querías compartir con ustedes. Este es un momento para que se miren a los ojos, para que conecten, sé que están jugando y están luchando entre ustedes, pero es un momento para que todos nos agarremos, nos miremos y la pasemos bien”, dijo Paco. A lo que, Ca7riel agregó: “Sé que todos ustedes tal vez se odien, pero necesito que se miren a los ojos. Este es un momento para liberar su espíritu”.