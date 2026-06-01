James Gunn reveló oficialmente de la armadura de Lex Luthor en la nueva película de Superman + Agregar ámbito en









En la secuela David Corenswet regresa como el Hombre de Acero en Superman: Man of Tomorrow, escrita y dirigida por Gunn.

Nicholas Hoult regresa como Lex Luthor.

A través de sus redes sociales, James Gunn compartió el primer vistazo al traje de guerra de Lex Luthor para la próxima película de Superman: Man of Tomorrow cuyo rodaje inició hace más de un mes.

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En la secuela David Corenswet regresa como el Hombre de Acero en Superman: Man of Tomorrow, escrita y dirigida por Gunn.

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Adria Arjona se unió recientemente al elenco como Máxima, una reina alienígena que ha sido tanto antagonista como posible interés amoroso de Superman en los cómics. Estará acompañada por el resto del reparto, que incluye a Rachel Brosnahan (quien interpreta a Lois Lane, la actual pareja de Superman), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Isabela Merced (Hawkgirl), Nathan Fillion (Guy Gardner), Edi Gathegi (Mister Terrific) y Aaron Pierre (John Stewart/Linterna Verde).

El presente de DC en el cine Superman relanzó el Universo DC, propiedad de Warner Bros., el verano pasado, recaudando más de 600 millones de dólares en la taquilla mundial y convirtiéndose en la aventura de superhéroes más taquillera del año. Man of Tomorrow tiene previsto su estreno en cines en julio de 2027. Actualmente es una de las dos adaptaciones de DC que se estrenarán ese año, junto con The Batman Part II, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, que se estrenará en octubre. Antes de que el Último Hijo de Krypton regrese a la gran pantalla, DC tiene otros dos grandes estrenos de cómics en 2026: Supergirl en junio y Clayface en octubre.