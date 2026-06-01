Harlem Festival 2026: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El megaevento conceptual más importante de la región tomará el Predio de la Estación Belgrano los días sábado 10 y domingo 11 de octubre.

Llega una nueva edición del festival en Santa Fe.

La cuenta regresiva para la esperada 8va edición del Harlem Festival en Santa Fe ya está en marcha.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras agotar las primeras instancias de preventa, hoy a las 12:00 horas en punto se habilitó oficialmente la venta general de entradas para todo el público a través de la plataforma Passline.

El megaevento conceptual más importante de la región tomará el Predio de la Estación Belgrano los días sábado 10 y domingo 11 de octubre. Con el lunes 12 de octubre confirmado como feriado, el festival se consolida firmemente como el principal atractivo turístico, cultural y de entretenimiento del país para disfrutar de un fin de semana largo extendido en el corazón del litoral.

Los tickets para vivir la experiencia Harlem 2026 se pueden adquirir desde $160.000 + service charge, con una atractiva propuesta de financiación y beneficios para el público de la región.

image

Toda la información clave que tenés que saber sobre la venta de entradas para el Harlem Festival Venta General Activa : Disponible desde hoy con todas las tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y efectivo.

: Disponible desde hoy con todas las tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y efectivo. Financiación para todos : Durante todo el período de venta, se podrán adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.

: Durante todo el período de venta, se podrán adquirir las entradas en con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco. Beneficio exclusivo para la región : Los clientes con tarjetas VISA de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cuentan con una ventaja extendida de 6 cuotas sin interés.

: Los clientes con tarjetas VISA de cuentan con una ventaja extendida de Premio a la fidelidad (Comunidad Harlemlovers): Si asististe a alguna edición del Harlem entre 2021 y 2025, podés cargar el ID de tu entrada vieja en Passline y obtener un 15% de descuento inmediato en el total de tu compra (válido hasta el 17 de junio o hasta agotar stock).

Si asististe a alguna edición del Harlem entre 2021 y 2025, podés cargar el ID de tu entrada vieja en Passline y obtener un en el total de tu compra (válido hasta el 17 de junio o hasta agotar stock). Puntos de venta físicos (Sin Service Charge): Para quienes prefieran abonar en efectivo y ahorrar el costo de servicio, ya están habilitadas las boleterías físicas en Tienda Unión (Santa Fe) y Terco Tour (Paraná). Ubicado estratégicamente en el centro del país y con una propuesta que trasciende lo musical para ofrecer una mega producción con múltiples escenarios, gastronomía de primer nivel, intervenciones artísticas y experiencias para disfrutar con amigos o en familia, el Harlem Festival vuelve a posicionar a Santa Fe en lo más alto de la agenda nacional. Canal oficial de ventas: www.harlem.com.ar/festival (a través de sistema Passline)