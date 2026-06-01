La cuenta regresiva para la esperada 8va edición del Harlem Festival en Santa Fe ya está en marcha.
Harlem Festival 2026: cómo y dónde comprar las entradas
El megaevento conceptual más importante de la región tomará el Predio de la Estación Belgrano los días sábado 10 y domingo 11 de octubre.
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Tras agotar las primeras instancias de preventa, hoy a las 12:00 horas en punto se habilitó oficialmente la venta general de entradas para todo el público a través de la plataforma Passline.
El megaevento conceptual más importante de la región tomará el Predio de la Estación Belgrano los días sábado 10 y domingo 11 de octubre. Con el lunes 12 de octubre confirmado como feriado, el festival se consolida firmemente como el principal atractivo turístico, cultural y de entretenimiento del país para disfrutar de un fin de semana largo extendido en el corazón del litoral.
Los tickets para vivir la experiencia Harlem 2026 se pueden adquirir desde $160.000 + service charge, con una atractiva propuesta de financiación y beneficios para el público de la región.
Toda la información clave que tenés que saber sobre la venta de entradas para el Harlem Festival
- Venta General Activa : Disponible desde hoy con todas las tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y efectivo.
- Financiación para todos: Durante todo el período de venta, se podrán adquirir las entradas en 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco.
- Beneficio exclusivo para la región: Los clientes con tarjetas VISA de Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos cuentan con una ventaja extendida de 6 cuotas sin interés.
- Premio a la fidelidad (Comunidad Harlemlovers): Si asististe a alguna edición del Harlem entre 2021 y 2025, podés cargar el ID de tu entrada vieja en Passline y obtener un 15% de descuento inmediato en el total de tu compra (válido hasta el 17 de junio o hasta agotar stock).
- Puntos de venta físicos (Sin Service Charge): Para quienes prefieran abonar en efectivo y ahorrar el costo de servicio, ya están habilitadas las boleterías físicas en Tienda Unión (Santa Fe) y Terco Tour (Paraná).
Ubicado estratégicamente en el centro del país y con una propuesta que trasciende lo musical para ofrecer una mega producción con múltiples escenarios, gastronomía de primer nivel, intervenciones artísticas y experiencias para disfrutar con amigos o en familia, el Harlem Festival vuelve a posicionar a Santa Fe en lo más alto de la agenda nacional.
Canal oficial de ventas: www.harlem.com.ar/festival (a través de sistema Passline)