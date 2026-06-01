El boom exportador que impulsan la energía y la minería: Vaca Muerta, litio y oro detrás de un cambio estructural en la economía

La energía y la minería dejaron de ser sectores complementarios dentro de la economía argentina para convertirse en los principales motores del crecimiento exportador, la generación de divisas y la mejora de la balanza comercial.

La combinación entre Vaca Muerta, minería metalífera, litio, nuevas inversiones e infraestructura exportadora está modificando gradualmente el perfil económico del país.

El superávit energético ya explica más de la mitad del saldo comercial argentino y las provincias mineras ganan protagonismo en el mapa exportador. Informes privados, datos oficiales y nuevas inversiones muestran una transformación productiva que redefine el perfil económico del país.

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La energía y la minería dejaron de ser sectores complementarios dentro de la economía argentina para convertirse en los principales motores del crecimiento exportador, la generación de divisas y la mejora de la balanza comercial. Los datos oficiales del primer cuatrimestre de 2026, junto con distintos informes privados y académicos, muestran que el país atraviesa un cambio estructural impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la minería metalífera y de litio, y una ola de inversiones que comienza a modificar el mapa productivo nacional.

La magnitud del fenómeno ya tiene impacto directo sobre las cuentas externas. Según el Centro de Economía Internacional (CEI), las exportaciones argentinas alcanzaron u$s30.820 millones durante el primer cuatrimestre de 2026, con un crecimiento interanual de 21,5%, mientras que las importaciones retrocedieron 6,4%. Como resultado, el superávit comercial acumulado llegó a u$s8.277 millones. Dentro de ese resultado, la energía pasó a ocupar un rol determinante.

Durante abril, la balanza energética registró un saldo positivo de u$s1.402 millones, producto de exportaciones por u$s1.554 millones e importaciones por apenas u$s152 millones. Ese resultado explicó por sí solo el 52% del saldo comercial total del país durante ese mes.

En el acumulado del año, la mejora de la balanza energética alcanzó u$s1.175 millones respecto del mismo período de 2025. El dato más relevante es que ese avance no se explica principalmente por precios internacionales más elevados, sino por una mayor producción física exportable y una reducción de la dependencia importadora.

De acuerdo con los cálculos difundidos por el economista Nadin Argañaraz, el denominado “efecto cantidades” explicó u$s1.155 millones de mejora, mientras que el efecto precio aportó apenas u$s20 millones. Es decir, el crecimiento estuvo sustentado fundamentalmente en mayores volúmenes de producción y exportación.

exportacion-696x348 Durante abril, la balanza energética registró un saldo positivo de u$s1.402 millones, producto de exportaciones por u$s1.554 millones e importaciones por apenas u$s152 millones. Ese resultado explicó por sí solo el 52% del saldo comercial total del país durante ese mes.

Las exportaciones energéticas generaron u$s802 millones adicionales respecto del primer cuatrimestre de 2025, mientras que las importaciones se redujeron en u$s372 millones. La combinación de ambas variables explica prácticamente toda la mejora del saldo energético.

Vaca Muerta se consolida como el principal generador de divisas

Detrás de esta transformación aparece un nombre que ya domina la agenda energética argentina: Vaca Muerta.

Un informe del Instituto de Energía de la Universidad Austral sostiene que el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales se convirtió en uno de los principales factores de estabilidad macroeconómica para el país.

Según el reporte, durante 2025 la balanza comercial energética alcanzó un superávit de u$s5.670 millones, profundizando la mejora iniciada a fines de 2023 gracias a una combinación de menores importaciones y mayores exportaciones de petróleo y gas.

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“El principal mensaje del reporte es claro: la energía dejó de ser únicamente un sector productivo para convertirse en una de las principales herramientas de estabilidad macroeconómica y desarrollo de largo plazo”, señala el trabajo.

La expansión productiva continúa acelerándose. Durante 2025 se realizaron aproximadamente 23.900 etapas de fractura en Vaca Muerta y para 2026 se proyectan cerca de 28.000, lo que implicaría un crecimiento de entre 20% y 22%.

La producción nacional de petróleo alcanzó los 906.000 barriles diarios, con una expansión interanual del 21%. El shale oil ya representa más del 66% de toda la producción argentina.

En paralelo, la producción de gas natural llegó a 141,45 millones de metros cúbicos diarios, con una suba del 11%, mientras que el gas no convencional ya explica más de dos tercios de toda la oferta nacional.

“La Cuenca Neuquina se consolida como el principal centro de producción y el autoabastecimiento ya es una posibilidad concreta”, concluye el informe.

Las exportaciones energéticas lideran el nuevo mapa productivo

La consultora ABECEB considera que este proceso está redefiniendo la geografía económica argentina. Según sus proyecciones, las exportaciones totales del país alcanzarían u$s94.400 millones durante 2026, marcando un nuevo récord histórico y consolidando una matriz exportadora más diversificada.

El informe sostiene que las provincias vinculadas a hidrocarburos y minería comienzan a ganar participación dentro del comercio exterior, reduciendo parcialmente la histórica dependencia del complejo agroexportador pampeano.

Neuquén aparece como el caso más emblemático. La provincia incrementaría 1,5 puntos porcentuales su participación en las exportaciones nacionales, alcanzando el 6% del total gracias a la maduración de Vaca Muerta y al crecimiento sostenido del shale oil y shale gas.

“Neuquén ya no solo abastece el mercado interno, sino que se posiciona como exportador neto de hidrocarburos”, destaca ABECEB.

La expansión de oleoductos, terminales de exportación y futuros proyectos de GNL aparecen como elementos centrales para profundizar esa tendencia.

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Minería: oro, cobre y litio ganan protagonismo

El fenómeno exportador no se limita al sector energético. Las provincias mineras también muestran un fuerte crecimiento impulsado por los elevados precios internacionales del oro, la expansión del litio y el avance de nuevos proyectos de cobre.

San Juan incrementaría un punto porcentual su participación exportadora gracias al ciclo alcista del oro y al desarrollo de proyectos cupríferos de escala internacional.

Santa Cruz continúa fortaleciendo su perfil basado en oro y plata, mientras que Catamarca y Jujuy ganan peso por la entrada en operación de nuevos emprendimientos vinculados al litio.

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Chubut también aparece entre las jurisdicciones con mayor crecimiento exportador, combinando hidrocarburos, pesca y potencial minero.

Para ABECEB, este proceso refleja una recomposición geográfica profunda del comercio exterior argentino y constituye uno de los cambios estructurales más relevantes de las últimas décadas.

Inversiones multimillonarias y efecto RIGI

La magnitud de las inversiones proyectadas ayuda a explicar la aceleración de estos sectores.

Según el informe “Doing Business in Argentina 2026 onwards” elaborado por PwC, energía y minería concentran gran parte de los proyectos más importantes actualmente en desarrollo en el país.

La consultora señala que Argentina registró en 2025 el mayor superávit comercial energético de al menos los últimos 33 años, con un saldo positivo cercano a u$s7.800 millones.

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Además, destaca que aproximadamente el 50% de los u$s18.000 millones aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) corresponde a proyectos energéticos y de oil & gas.

Entre los desarrollos más relevantes figura el proyecto conjunto entre YPF, ENI y XRG, la firma internacional de ADNOC, valuado en alrededor de u$s30.000 millones y orientado al desarrollo de infraestructura de GNL y producción de gas en Vaca Muerta.

El informe también destaca inversiones mineras de gran escala como Rincón de Litio de Rio Tinto, Los Azules, Veladero, Diablillos y diversos proyectos de expansión vinculados a cobre, oro, plata y litio.

El litio frente a una nueva competencia global

Sin embargo, la minería del litio enfrenta desafíos distintos a los del petróleo y el gas. Especialistas del Instituto de Energía de la Universidad Austral advierten que la transición energética global podría no depender exclusivamente del litio durante las próximas décadas.

El informe destaca el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento energético, incluyendo baterías basadas en hierro que comienzan a generar interrogantes sobre la evolución futura del mercado global de baterías.

Según el trabajo, el precio internacional del carbonato de litio llegó a superar los u$s82.000 por tonelada en 2022 y actualmente ronda los u$s22.700, reflejando una fuerte volatilidad derivada de cambios tecnológicos, nuevas ofertas globales y ajustes en las expectativas de demanda.

litio argentina salinas grandes jujuy Depositphotos

“No implica el fin del litio, pero sí limita la idea de una renta perpetua”, advierten los especialistas.

Por ese motivo, sostienen que Argentina deberá avanzar no solo en extracción sino también en procesamiento, innovación tecnológica, reciclaje y desarrollo de cadenas de valor asociadas a los minerales críticos.

Un cambio estructural que redefine la economía argentina

La combinación entre Vaca Muerta, minería metalífera, litio, nuevas inversiones e infraestructura exportadora está modificando gradualmente el perfil económico del país.

Lo que hasta hace pocos años era un sistema energético dependiente de importaciones de gas natural licuado y combustibles líquidos hoy comienza a transformarse en una fuente creciente de divisas y generación de superávit externo.

Al mismo tiempo, provincias históricamente periféricas dentro del comercio exterior nacional empiezan a ganar protagonismo gracias al desarrollo de recursos naturales estratégicos para la transición energética global.

La consolidación de este proceso dependerá de múltiples factores: infraestructura, reglas estables, acceso al financiamiento, competitividad logística y continuidad de las inversiones.

Pero los números del primer cuatrimestre muestran que la energía y la minería ya dejaron de ser promesas de largo plazo para convertirse en uno de los pilares centrales de la economía argentina.