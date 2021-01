Billie Eilish, imparable: por segunda vez acumula más de 1.000 millones de vistas con un video en YouTube

La idea del clip "Lovely" surgió de la propia Eilish, quien propuso que ambos artistas bailen dentro de una caja de vidrio, vestidos de negro y rodeados de cadenas, para simbolizar la dependencia entre personas.

Con 19 años recién cumplidos, la artista es una de las grandes apariciones de los últimos años, a partir no solo de sus interpretaciones, sino también del gran trabajo creativo que desarrolla junto a su hermano, el productor Finneas O`Connell.

En 2020, Eilish recibió el reconocimiento unánime de la industria al alzarse con varios premios Grammy por "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", su único larga duración hasta el momento.