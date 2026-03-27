Dyango presentó "Un Poco Más", su álbum en vivo grabado en Argentina + Seguir en









Todos los tracks fueron grabados en vivo en 3 conciertos durante 2025 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Dyango presenta nuevo material y anuncia nueva fecha en Argentina.

“Un Poco Más" (En Vivo, Gran Rex, 2025) es el primer álbum del legendario artista español Dyango que incluye versiones de algunos de sus grandes éxitos como: “Cancioncilla”, “Cada Día Me Acuerdo Más de Ti” y “Como Han Pasado Los Años” ya publicados como singles de adelanto, más “Cómo Has Hecho”, corte de promoción y “Un Poco Más” que da título al álbum.

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El disco también incluye dos tangos clásicos en versión romántica, “El Día Que Me Quieras” y “Naranjo en Flor”, este último junto a Javier Calamaro, en una perfomance cargada intensidad y sentimiento.

Todos los tracks fueron grabados en vivo en 3 conciertos durante 2025 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, contando con la posterior producción artística de Beto Horst (ex integrante de Los Rancheros) dirigido por Denis Henry y producido por New Kids In Town.

El álbum demuestra, como bien lo dice su título que este consagrado artista siempre tiene “un poco más” para darnos de su preciado talento, demostrando en vivo y en directo la vigencia y entera calidad de su maravillosa voz.

Embed - Dyango on Instagram: "¡Ya Disponible! •Un poco más• Álbum completo en vivo , en el Teatro Gran Rex Recordar es volver a vivir Ya Podes disfrutarlo en todas las plataformas digitales. Link disponible en la biografía." View this post on Instagram “Cómo Has Hecho” es el focus track del álbum y muestra a Dyango en un momento de profunda emoción y conexión con el público.Con su inconfundible sensibilidad, el artista da vida a una canción que habla del asombro y la gratitud frente a un amor capaz de transformar la vida.Sobre el escenario, Dyango la interpreta con una intensidad y una verdad que confirman que su talento no tiene fecha de vencimiento. No es casual que el propio artista se refiera a ella en la grabación, con especial cariño, afirmando que “es una de las mejores canciones que su amigo Dyango ha cantado jamás”.

Un instante íntimo y memorable que reafirma la vigencia de una de las grandes voces de la canción romántica. Próximo show en Buenos Aires de Dyango 4 de Octubre - 20:00hs en el Teatro Gran Rex - Av. Corrientes 857. Entradas a la venta en www.tuentrada.com Luego de su exitoso tour en 2025 por Argentina y toda Latinoamérica, el legendario cantante español Dyango regresa al continente en el marco de la gira “Su Amigo Dyango Tour, un poco más…”. Será un viaje musical inolvidable para rememorar todos sus clásicos en una celebración y homenaje de su música y su trayectoria donde habrá muchas sorpresas. La gira por Argentina comenzará en Buenos Aires, el 4 de octubre en el Teatro Gran Rex, el mismo venue en donde el año pasado agotó 3 funciones y luego recorrerá las grandes ciudades de Argentina. Cada presentación tendrá su condimento especial para que cada noche sea única.

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