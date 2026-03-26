Mujeres en la música: la presencia femenina sólo representa el 30% de la industria

El cuarto arte está repleto de caras femeninas con una fuerte presencia en los charts y en la industria. Sin embargo, la brecha de género subsiste al observar las estadísticas y el detrás de escena.

La presencia de las mujeres en la industria musical es una realidad compleja. Sólo 1 de cada 5 artistas en los principales escenarios de festivales son del género femenino y el resultado disminuye al 1% como headliners , según el análisis de Ruidosa “Brecha de género en la música latina”, con información sobre más de 400 lineups en América Latina.

Charts repletos de caras femeninas, campañas y lanzamientos con mujeres como protagonistas, y hits que responden a ellas. Pero, la brecha de género reaparece al observar las estadísticas y el detrás de escena.

Las mujeres representan sólo el 30% de la fuerza musical , según Mujeres con Ciencia. La industria no se compone simplemente con la figura de una cantante popular, sino con el lugar y valor que ocupan todos los cargos y jerarquías que sostienen tal negocio. En ese sentido, 2 de cada 10 puestos de liderazgo están ocupados por mujeres, donde el 12% responden al nivel más alto. El streaming funciona actualmente como el espacio que mayor las representa (44%), pero muy por detrás se ubican los sellos tradicionales (17%) y los promotores de música en vivo (9%), según el mismo estudio.

Como toda industria que se encuentra en movimiento, la musical en Argentina , especialmente con las mujeres , representó un gran crecimiento y aporte de valor. Un tercio de los artistas argentinos que generan más de u$s1 millón en Spotify son mujeres , según el informe actual “ EQUAL Mujeres a todo volumen ” de Spotify.

Destacar como uno de los lugares con liderazgo femenino no es un dato menor. Nuestro país es uno de los principales mercados que las representa, en el total de artistas que generaron en 2024 la cifra ya mencionada, además de Canadá, Corea del Sur y Suecia.

Con un mayor incentivo en plataformas de streaming, la Ley 27.539 (Ley de Cupo de Eventos Musicales) intensifica la obligación momentánea, a incluir la participación de al menos un 30% de mujeres y diversidades de género en escenarios en vivo. Esta ley se abarca tanto a eventos públicos como privados, y la autoridad de aplicación es el INAMU (Instituto Nacional de la Música). Aunque el impulso y las reglas del juego están pateando el tablero, la pirámide continúa manteniéndose inestable.

Lali Cosquin Lali destacó como una de las figuras femeninas en el lineup del Cosquín Rock 2026. Alejandra Morasano

Pensar más allá de los números: estigmas, juicios y etiquetas vigentes

Tini, Emilia, María Becerra, Lali, Cazzu, entre otras. La lista de estrellas nacionales que se están catapultando de manera local e internacional aumenta, pero la solidez individual no es reflejo del panorama global. “La base de la pirámide sigue siendo muy desigual, las mujeres representan apenas un 12,7% de los compositores y menos del 3% en producción técnica”, explicó Florencia Mauro, Chapter Chair de Women in Music Argentina, una organización sin fines de lucro, dedicada a profesionalizar, conectar y educar, respecto a cifras del año pasado.

Además, Mauro sostiene que los roles de decisión o técnicos todavía enfrentan techos muy marcados. “Hay un prejuicio a la hora de asignar tareas, actividades y roles, que obligan a una a armarse de mucha autoridad”, expresa María Road, productora, manager de bandas y tours, y periodista musical. Al mismo tiempo, destaca que hoy hay muchas más mujeres en la industria y que en la escena alternativa el espacio es mayor -en contra de la industria dura, los festivales grandes y los sellos discográficos-.

La figura y construcción femenina en torno al entretenimiento fue históricamente un espacio repleto de estigmas y etiquetas, que conduce a ideologías y comportamientos primitivos. “Las mujeres estamos siempre ligadas a lo emocional, a lo sexual, a cómo estamos ahí porque queremos algún tipo de retribución, y no porque estamos realizando un trabajo”, sintetiza Road. Con Argentina como país destacado actualmente en la potencia de las mujeres en la música, la región manifiesta un esquema similar: más lugares disponibles pero una lucha que recién comienza.

Lolla 2026 (4) En la industria musical, 2 de cada 10 puestos de liderazgo están ocupados por mujeres, donde el 12% responden al nivel más alto.

Una brecha de género que rompe y cruza fronteras

En 2024, el 73% de los hombres ocuparon los lineups en América Latina, sobre el análisis de más de 160 espectáculos. Una verdadera fiesta masculina que se exhibe en la vidriera soñada para todos los artistas: festivales donde buscan expandir su música, llegar a más público y ampliar sus redes. El desplazamiento se ubica también en los headliners, aquellos nombres "gancho" para cautivar a los fanáticos, donde el 78% fueron solistas o bandas de hombres.

Dentro de la región, Argentina se ubica como el más equilibrado con una participación del 27% de solistas mujeres. En contraste con México, una de las paradas obligatorias en el apartado Latam, sus festivales masivos cuentan con un 42,8% de hombres solistas, un 28,7% de bandas masculinas y un 18,8% de solistas mujeres. “Durante el 2025 se analizaron espectáculos en México y la representación de las mujeres fue sumamente baja, con sólo un 1% de bandas integradas completamente por ellas”, comentó Mariza De La Mora Mondragón, Directora de Antipiratería de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas.

Sin embargo, Maria Elena Ojeda, CEO de la Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos del Paraguay, observa de a poco un panorama más alentador en su país, donde en los siguientes premios a la música Propya Awards, 6 de los 10 artistas que se presentan en vivo son mujeres, y el Premio a la Trayectoria también será otorgado a una mujer. “Aunque queda camino por recorrer para realmente permear la industria y que sea totalmente igualitaria, sin duda la influencia femenina es fundamental”, observó Ojeda.

El síntoma por la equidad y representación femenina de la región es también una respuesta al crecimiento que está experimentando hace años la industria: en 2025, América Latina registró el mayor aumento del mundo (17,1%), según un informe de IFPI (Federación Internacional de la Industria Fonográfica). Distintos grupos, organizaciones y trabajadoras -tanto delante como detrás de escena- continúan visibilizando el quiebre de igualdad en la industria musical para las mujeres, proyectando sembrar un terreno que iguale las oportunidades y potencie su arte.