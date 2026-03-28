Tan Biónica hizo vibrar Vélez: clásicos, un invitado de lujo y una lluvia que elevó el show a lo épico

La banda inauguró su gira “El Regreso” con un show cargado de clásicos, emoción y una conexión total con el público pese a la lluvia.

Tan Biónica en Vélez: bajo la lluvia y frente a miles de fans, la banda volvió con un show atravesado por hits y emoción.

Tan Biónica volvió al Estadio José Amalfitani , desató una noche épica bajo la lluvia en el primero de sus tres Vélez y confirmó su vigencia con un show atravesado por hits, emoción, un invitado sorpresa y un anuncio clave que marcó el rumbo de su nueva etapa frente a miles de fanáticos.

El primer show de la gira “El Regreso” reunió a miles de personas en Vélez en una noche que cruzó generaciones, entre la nostalgia de los clásicos y la emoción de volver a encontrarse.

El arranque fue con “Santa María” y con Chano emergiendo desde abajo del escenario, con sus brazos extendidos, como si se tratara de su renacimiento, en una escena que sorprendió a todos. En ese mismo momento empezó a llover, primero como una llovizna y después con más intensidad. Para cuando el público se terminó de meter en el show, la lluvia ya era protagonista.

A partir de ahí, la banda recorrió su historia con una seguidilla de clásicos: “Ella”, “Arruinarse”, “Las Cosas Que Pasan” y “Beautiful” sostuvieron la euforia de un público que no dejó de cantar. El momento bisagra llegó con “El Alma en el Camino” , cuando avanzaron unidos por la pasarela bajo el diluvio, generando una postal cargada de épica.

El público acompañó cada clásico bajo el diluvio que no se detuvo en toda la noche.

En medio del show, la banda abrió paso a uno de los momentos más esperados de la noche. Con el estadio en plena euforia y la lluvia como telón de fondo , Chano tomó la palabra y anticipó la llegada de un artista estrella: “La vida se trata de momentos y este va a ser un momento imborrable para todos. Lo escuchábamos desde que éramos chicos, es una de las personas mas tenebrosas, el mejor artista del país, Andrés Calamaro”.

calamaro chano La aparición de Andrés Calamaro desató uno de los momentos más intensos de la noche.

Segundos después apareció Andrés Calamaro y el estadio explotó. Juntos interpretaron “Mi Vida” (su colaboración que forma parte de su nuevo álbum) y luego “Flaca”, en una escena que mezcló generaciones, nostalgia y celebración. El público pidió otra, pero el músico dejó abierta la promesa para la siguiente fecha.

“¿Estas vivo buenos aires?”, gritó Chano. La respuesta fue un rugido colectivo.

Después de “El Duelo”, el show tuvo un quiebre con un momento distinto: emergió una consola en el escenario y Diego Lichtenstein tomó el control con un set electrónico. Entre luces y bases, armó una especie de DJ set que cambió el pulso del recital y se ganó la ovación del público antes de volver a las canciones.

Intimidad, catarsis y conexión total

El momento de Bambi llegó con “Mil días”, en pleno diluvio. Antes de arrancar, dijo: “Cuando escribí esta canción nunca pensé que la iba a cantar en un lugar así y menos con esta lluvia”. Fue su solo en la noche, con la lluvia cayendo sin parar y la escena acompañando la letra de la canción.

Más tarde, Chano recorrió la pasarela hasta un escenario montado en el centro del campo, rodeado de público y bajo un diluvio constante. “Esta canción pensé que se la escribía a alguien y era para mi”, dijo, antes de empezar a cantar “Loca”.

El show también incluyó un guiño generacional con una versión improvisada de “Vasos Vacíos”, de Los Fabulosos Cadillacs, en un momento íntimo entre hermanos que conectó pasado y presente.

tb.velez.1-86 (1) La banda improvisó “Vasos Vacíos” en un guiño a Los Fabulosos Cadillacs.

Un final a pura emoción y un anuncio clave

En la recta final, la banda encadenó hits como “Pastillitas del olvido”, “La Invención”, “Hola Mi Vida”, “Mis Noches de Enero” y “Obsesionario en la Mayor”. En medio del show, Chano contó que les habían sugerido modificar parte de la puesta por la lluvia, como evitar el escenario del centro o cubrir los instrumentos, pero decidieron seguir igual: “Si hay que dejar la vida la vamos a dejar aca con ustedes”.

Antes del cierre, llegó el anuncio: el tour tendrá su broche final en el Estadio Único de La Plata. Un dato que no pasó desapercibido en una noche cargada de significado.

tb.velez.1-108 (1) El show mantuvo su intensidad pese a las condiciones climáticas durante toda la noche.

El final fue con “La Melodía de Dios”, cantada por todo Vélez. Antes de irse, Chano dejó una última frase: “Gracias Buenos Aires, esta noche no me la olvido jamás, al menos entre tantos problemas, soy una persona agradecida porque es lo que siento, Buenos Aires”.

Lo que pasó no fue solo un recital. Fue una noche que se sintió en el cuerpo. Con la lluvia cayendo sin pausa, un estadio entero cantando y la banda sosteniendo cada tema contra todo, Tan Biónica convirtió la tormenta en parte del show y selló un regreso que no miró atrás: se plantó en el presente y lo hizo propio.