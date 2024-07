Cayó 9% el público de teatro en las vacaciones de invierno, pero estuvo por encima de los niveles prepandemia

El ránking por recaudación de la última semana estuvo encabezado por “School of rock”, seguido por “Felicidades”, “Tootsie”, “Mejor no decirlo”, “Mamma mía” y “Rent”.

La segunda semana de vacaciones fue mejor que la primera, con 4% de disminución de público respecto de 2023, y en ese contexto “School of rock” logró la mejor semana en el mundo desde su estreno en Broadway en 2006, alcanzando los 28 mil espectadores. Por tal mérito recibió una mención internacional ya que ese récord superó lo ocurrido en Nueva York y Londres. Su última función en el Gran Rex el domingo tuvo entradas agotadas con público donde nunca había ocupación, acaso por el apuro de no perdérsela. Llegó a los 80 mil espectadores en solo seis semanas de temporada.

El ránking por recaudación de la última semana estuvo encabezado por “School of rock”, seguido por “Felicidades”, con Adrián Suar ; en tercer lugar quedó “Tootsie”, con Nico Vázquez; cuarto fue “Mejor no decirlo”, con Mercedes Morán e Imanol Arias ; quinto “Mamma mía”, con Florencia Peña ; en sexto lugar se ubicó “Rent”, con Angela Torres ; séptimo “Esperando la carroza”; con Campi, Eugenia Guerty y Pablo Rago, octavo “Legalmente rubia”, con Laurita Ferández, noveno “Moldavsky” y décimo “Bossi live comedy”.

El ránking por espectadores varía levemente el puesto de los mencionados aunque se incorpora al final “Lizzy, sí quiero” dejando afuera a Bossi. En el ránking por precio promedio de entrada hay diferencias dado que la más cara es “Mejor no decirlo”, con un precio promedio de 27.208 pesos; seguida por “School of rock”, a 25.336; en tercer lugar “Felicidades”, a 25.162; cuarta “Esperando la carroza”, a 23.685. Entre las más caras se incorporan el stand up “Somos las chicas de la culpa”, con promedio e entrada a 22.342; “Las cosas maravillosas” ahora con Candela Vetrano y “Escape room”, a 21 mil pesos.

En el ránking por ocupación de sala lidera el stand up “Homero Pettinato, lo doy todo”, con 100% de ocupación en La Plaza, seguida por “Felicidades”, con 99%; “El unipersonal de Laila Roth”, en el Picadilly; “Parque Lezama” en el Politeama; “Pedro Rosemblat y Ofelia Fernández” en el Metropolitan; “Prima Facie” y “Toc Toc” en el Multiteatro.