Cerrá el año en Disney + con una de las películas argentinas más taquilleras del 2025

Sólo una producción vendió más entradas, Homo Argentum. Conocé la segunda historia más exitosa del año.

La plataforma cuenta con una de las películas argentinas más exitosas del 2025. Freepik

Disney + sumó a su catálogo una de las producciones nacionales más comentadas del año, consolidando su apuesta por el cine argentino y ofreciendo a los suscriptores opciones que marcaron la agenda cinematográfica local en 2025. Tras un año con estrenos internacionales y locales en plataformas de streaming, ahora podés revivir una historia que combinó emoción y comedia con resonancia popular.

Se trata de Mazel Tov, la película que se convirtió en uno de los filmes argentinos más taquilleros del año y que llega a la plataforma para acompañar el cierre de 2025 con una propuesta familiar y emotiva.

Mazel Tov La película argentina más taquillera del año después de Homo Argentum arrasa en el catálogo de Disney. Imagen: Disney+ De qué trata Mazel Tov, la exitosa película argentina de Disney + Mazel Tov es una comedia dramática dirigida y protagonizada por Adrián Suar que explora los lazos, conflictos y reconciliaciones dentro de una familia. El film sigue a Darío Roitman, un hombre que vivió muchos años en Estados Unidos alejado de su familia en Argentina, y que decide regresar para dos celebraciones importantes: el casamiento de su hermana y el bat mitzvah de su sobrina.

Sin embargo, su llegada se ve marcada por la conmoción de la repentina muerte de su padre, un hecho que altera los planes y encendió tensiones entre los hermanos. A través de escenas emotivas y situaciones cargadas de humor, Mazel Tov desarrolla una historia sobre la necesidad de enfrentar viejas heridas, reencontrarse con el pasado y reforzar los vínculos familiares a pesar de las complejidades de la vida.

Disney+: tráiler de Mazel Tov Embed - MAZEL TOV | Tráiler Oficial | Star Distribution Disney+: elenco de Mazel Tov Adrián Suar

Fernán Mirás

Natalie Pérez

Benjamín Rojas

Alberto Ajaka

