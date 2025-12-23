Disney+ dio detalles sobre su aclamada serie en la que participa Selena Gomez

La serie policial de la plataforma tendrá una sexta temporada y esto es lo que se sabe de la próxima entrega.

Desde su estreno , “ Only Murders in the Building ” se convirtió en una de las comedias más exitosas del streaming al combinar misterio, humor y true crime. La serie, creada por Steve Martin junto a John Hoffman y producida por 20th Television, está protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez , y se desarrolla originalmente en un elegante edificio de Nueva York.

Con un elenco carismático, episodios dinámicos y una estética cuidada, la ficción logró destacarse dentro del catálogo de Disney+ y Hulu , sumando premios, nominaciones y una base de fans muy activa. Su éxito sostenido explica por qué, temporada tras temporada, sigue renovándose y sorprendiendo con nuevos giros narrativos.

Tres vecinos del edificio Arconia, en Nueva York, que no tienen nada en común, salvo su obsesión por los podcasts de crímenes reales , se ven involucrados en un asesinato ocurrido dentro del inmueble. Charles-Haden Savage, un actor venido a menos; Oliver Putnam, un director de teatro en crisis; y Mabel Mora, una joven marcada por traumas del pasado, deciden investigar el caso por su cuenta.

A medida que avanzan en la investigación, el trío lanza su propio podcast , lo que funciona tanto como motor narrativo como comentario irónico sobre el auge del true crime. Cada temporada gira en torno a un crimen distinto , con pistas falsas, giros constantes y una estructura que juega con el suspenso clásico del policial, pero siempre atravesado por el humor.

Más allá del misterio, la serie se apoya fuerte en el desarrollo emocional de sus protagonistas . La soledad, el paso del tiempo, los vínculos rotos y la necesidad de pertenecer son temas que atraviesan la historia, logrando que el asesinato sea el disparador de un relato mucho más humano y cercano.

Cómo será la sexta temporada

La sexta temporada marcará un punto de inflexión en la serie: por primera vez, la historia dejará atrás Nueva York. Según adelantaron sus creadores, el nuevo arco narrativo trasladará al trío protagonista a otra ciudad, lo que permitirá renovar escenarios, dinámicas y conflictos sin perder la esencia del formato.

Este cambio responde tanto a una decisión creativa como narrativa. Después de varias temporadas centradas en el Arconia, los responsables de la serie consideraron que era el momento de expandir el universo de Only Murders in the Building y probar cómo funcionan sus personajes fuera de su zona de confort.

En términos de tono, se espera que la sexta temporada mantenga la combinación de comedia y misterio, pero con una escala más ambiciosa. Nuevos sospechosos, un crimen completamente distinto y un contexto desconocido prometen revitalizar la fórmula sin romper con lo que hizo exitosa a la serie.

Only Murders in the Building

Cuándo sale la sexta temporada

Por el momento, la sexta temporada no tiene una fecha de estreno oficial confirmada. Sin embargo, teniendo en cuenta el calendario habitual de lanzamientos de la serie, todo indica que los nuevos episodios llegarían en 2026.

Las temporadas anteriores se estrenaron con bastante regularidad, generalmente entre fines del invierno y el otoño del hemisferio norte. Esto permite estimar que la plataforma buscará mantener ese ritmo para no perder continuidad ni impacto entre el público.

Mientras tanto, el anuncio anticipado de la renovación funciona como una señal clara del respaldo de la plataforma al proyecto, incluso antes del cierre completo de la temporada anterior, algo poco habitual en la industria actual del streaming.

¿Por qué es una de las series más vistas de la plataforma?

Uno de los principales motivos de su éxito es la química entre Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. La combinación generacional, los tiempos cómicos precisos y el contraste entre personalidades hacen que el trío funcione incluso más allá del misterio central.

A eso se suma una fórmula narrativa muy atractiva: episodios cortos, suspenso constante y una estructura que invita al espectador a jugar a ser detective. La serie logra que el público sospeche de todos, revise detalles y teorice semana a semana, algo clave para sostener conversación en redes.

Only Murders in the Building se destaca por su identidad propia. No parodia el true crime, pero tampoco lo reproduce de forma solemne. Encuentra un equilibrio entre humor, intriga y emoción que la vuelve accesible para públicos muy distintos, lo que explica su permanencia entre las producciones más vistas y comentadas de la plataforma.