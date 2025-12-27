Con una inversión de u$s1.200 millones, abrirán en Rumanía un parque temático inspirado en la historia de Drácula

Será inaugurado en 2027 cerca de Bucarest. Es parte de un nuevo auge de esta industria. Se suma a las aperturas de Netflix en Estados Unidos y la ampliación de clásicos como Disney, Universal y Lego.

DraculaLand tendrá un estilo gótico y no se parecerá en nada a los parques temáticos occidentales.

El negocio del entretenimiento global está marcado por cambios en los hábitos de consumo, transformaciones tecnológicas y una competencia incesante por ofrecer las experiencias más memorables para los usuarios. En este marco, los parques temáticos están cobrando un nuevo protagonismo y asoman como potentes motores económicos, culturales y simbólicos para las marcas globales.

El auge de este segmento de la industria, que combina entretenimiento, turismo y tecnología , sirvió para consolidar a referentes indiscutidos como Disney y Lego .

Pero además abrió la puerta a propuestas innovadoras, como la de Netflix en Estados Unidos y, más recientemente, el curioso proyecto de “DraculaLand” en Rumanía, con una inversión que ronda los u$s1.200 millones .

El concepto de DraculaLand va más allá de un parque de diversiones tradicional. Localizado a unos 20 minutos de Bucarest y cercano al aeropuerto internacional, el proyecto cubre un área de 160 hectáreas e incluirá un parque temático principal de más de 780.000 metros cuadrados .

Incluirá seis zonas inmersivas y más de 40 atracciones mayores; una arena multifuncional para conciertos, festivales y competencias de esports; zonas comerciales con más de 70 marcas; hoteles con alrededor de 1 200 habitaciones; un parque acuático y spa térmico; e incluso una pista de carreras y un hub tecnológico para startups en gaming y AI.

El proyecto busca explotar la riqueza mitológica del personaje de Drácula -inspirado en la figura literaria de Bram Stoker y en la historia de Vlad Tepes- para crear una narrativa temática única que sirva de imán para turistas de todo el mundo.

Las proyecciones actuales apuntan a atraer alrededor de 3 millones de visitantes anuales en su primera fase, generar más de 5.000 empleos directos e indirectos y aportar aproximadamente u$s6.000 millones a la economía rumana en la próxima década.

Además, DraculaLand propone una experiencia híbrida entre lo físico y lo digital (phygital) integrada, con un metaverso desarrollado en Unreal Engine 5 que permitirá a millones de usuarios interactuar con versiones digitales del parque y su narrativa desde cualquier parte del mundo, incorporando tecnologías como tokens nativos, NFTs y personalización basada en inteligencia artificial.

Según los plazos anunciados, contará con una apertura escalonada prevista entre 2026 y 2027 y apunta convertirse en un símbolo del potencial de Europa del Este para competir con destinos consolidados como Orlando, París o Tokio.

Los creadores de DraculaLand, encabezados por el empresario Drago Dobrescu, aseguran que el parque evita deliberadamente imitar a Disneyland u otros modelos occidentales. "Rumanía no necesita una copia del sueño de otro; merece un lugar emblemático arraigado en su propia historia e imaginación", aseguran.

La apuesta de Netflix fuera de las pantallas

Netflix es otro caso llamativo de parques temáticos por fuera de las grandes potencias tradicionales en este negocio. La plataforma de series y películas incursionó este año en este terreno con su formato llamado Netflix House.

Entre noviembre y diciembre últimos abrió sus dos primeras experiencias en Estados Unidos: primero en Philadelphia y luego en Dallas.

ENTRADA NETFLIX HOUSE PHILADELPHIA Entrada de Netflix House en Philadelphia.

Se trata de un modelo que está lejos de un parque tradicional con montañas rusas y atracciones mecánicas. En realidad son centros de entretenimiento inmersivo que permiten a los visitantes “entrar” y vivir de manera interactiva los mundos de sus series y películas favoritas. También utiliza recursos físicos y tecnológicos para proveer de esas sensaciones a sus fanáticos.

Netflix House cuenta con experiencias basadas en producciones tan populares como Stranger Things, Squid Game, Bridgerton y One Piece, con salas interactivas, juegos temáticos, experiencias de realidad virtual y restaurantes tematizados.

El modelo de negocio no apunta tanto a la recaudación como a la expansión de marca como método de captación de nuevos usuarios para la plataforma. La entrada al espacio es gratuita, aunque ciertas experiencias específicas requieren tickets pagados, y se espera que la estrategia se expanda con un tercer local proyectado para abrir en Las Vegas en 2027.

Universal y otros competidores amplían sus propuestas

Universal Studios también concretó hace muy poco un nuevo desarrollo, Universal Epic Universe, inaugurado en Orlando en mayo de 2025. La compañía reforzó su presencia en esta industria con atracciones basadas en franquicias como How to Train Your Dragon, Super Nintendo World o el legendario Wizarding World of Harry Potter.

Epic Universe es un ejemplo más de cómo los parques temáticos no solo compiten por número de visitantes, sino por profundidad narrativa, experiencias inmersivas y uso de franquicias populares que generan conexiones emocionales con los visitantes.

Además, parques como Parc Astérix en Francia, Europa-Park en Alemania, o Gardaland en Italia, continuaron este año su evolución con inversiones en nuevas atracciones, zonas temáticas y expansión de servicios de resort.

Son parte de un fenómeno que revela además la capacidad de reinvención de un negocio que tuvo como pionero a The Walt Disney Company desde la apertura de su primer Disneyland en Anaheim, California, en 1955.

La magnitud de este fenómeno se evidencia en su impacto económico: un reciente estudio detalló que los parques de Disney en Estados Unidos generan alrededor de u$s66.900 millones al año en impacto económico directo, indirecto e inducido, sosteniendo más de 400.000 empleos y alimentando economías locales a través de sectores como hotelería, transporte y servicios turísticos.

La compañía también ha anunciado planes para duplicar su inversión global en parques temáticos y experiencias en aproximadamente diez años, alcanzando una cifra cercana a los u$s60.000 millones, lo que subraya la importancia estratégica de este segmento dentro de su modelo de negocio.