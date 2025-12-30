La película "Tron: Ares" ya tiene fecha de estreno en Disney+

El nuevo año marca el regreso a la Red con el estreno de la épica aventura Tron: Ares , que estrena el 7 de enero en Disney+ . Dirigida por Joachim Rønning , la última entrega de la saga TRON invita a los fans a descubrir un nuevo y sorprendente mundo y a disfrutar de un espectáculo a gran velocidad desde casa.

La acción al límite sumerge a la audiencia en un enfrentamiento de alto riesgo entre la inteligencia artificial y la humanidad, impulsado por efectos visuales de vanguardia y una electrizante banda sonora original de Nine Inch Nails .

La película sigue a un sofisticado Programa, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una peligrosa misión, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de Inteligencia Artificial.

El largometraje está dirigido por Joachim Rønning y protagonizado por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan , con Gillian Anderson y Jeff Bridges .

Antes de adentrarse en el futuro, las audiencias pueden volver al lugar donde comenzó el viaje. Tron y Tron: el legado ya están disponibles en Disney+, invitando a los espectadores a experimentar la evolución de la Red y el legado que impulsa directamente Tron: Ares.

Tron: Ares es la más reciente película que estará disponible en IMAX Enhanced en Disney+, con la relación de aspecto ampliada exclusiva de IMAX para todos los suscriptores de Disney+, lo que garantiza que la intención creativa de los cineastas se conserve íntegramente para ofrecer una experiencia visual más inmersiva en casa. Los suscriptores con televisores y receptores AV certificados también pueden disfrutar del sonido IMAX Enhanced con tecnología DTS, que ofrece todo el rango dinámico de la mezcla cinematográfica original.