Pánico en los Alpes de Italia: un teleférico chocó al llegar a la cima y dejó cuatro heridos y más de 100 varados

Una aerosilla ingresó a la estación superior a mayor velocidad de lo previsto y colisionó contra otra cabina. El impacto provocó heridos, que debieron ser asistidos. El resto de los pasajeros tuvo que esperar tres horas en el teleférico.

El lugar del accidente en el teleférico de Macugnaga.

Cuatro personas resultaron heridas y más de un centenar quedaron temporalmente varadas en la cima de una montaña en la zona de los Alpes de Italia este martes, luego de un inconveniente en una cabina de un teleférico que llegó a la terminal superior más rápido de lo que debía.

El accidente ocurrió en el teleférico de Macugnaga, al norte del país, mediante el cual se asciende hasta el paso de Monte Moro, a unos 2.800 metros de altitud, cerca de la frontera con Suiza. Un portavoz de los servicios de rescates alpinos de Italia declaró a la agencia AFP que los heridos sufrieron cuadros leves.

"Al parecer la cabina llegó a la estación superior a una velocidad excesiva, lo que provocó el accidente", precisaron en un comunicado los agentes de rescate que intervinieron en el auxilio a los afectados.

vigilidelfuoco El servicio de rescate italiano en los Alpes. vigilidelfuoco Los bomberos indicaron que el accidente implicó a dos cabinas del teleférico que "impactaron contra las estructuras de las estaciones superior e inferior", según un comunicado. Entre los heridos se encuentran tres de los quince pasajeros de la cabina superior y el operador de la estación inferior.

Un centenar de personas quedó varado en lo alto de la montaña, ya que el teleférico no podía utilizarse para el descenso, pero unas tres horas después del accidente, ocurrido a las 10H30 GMT, todos habían sido evacuados en helicóptero.

"Las primeras informaciones indican que el remonte no desaceleró correctamente al entrar en la estación y chocó contra la barrera", explicó Filippo Besozzi, administrador de la empresa que explota el teleférico. Además informó que el medio de elevación, renovado en 2023, no sufrió daños importantes, aunque aclaró que iba a ser objeto de inspecciones. El accidente de esta jornada tuvo lugar en medio de la temporada de esquí en los Alpes, momento en el cual acuden en gran número italianos y turistas que llegan a la región a pasar las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

