Todo lo que tenés que saber sobre el nuevo superhéroe de Marvel Studios en Disney+

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) suele generar una enorme expectativa con cada uno de sus estrenos. Ya sea en formato de serie o de película, cada nueva entrega despierta ilusión entre los fanáticos que siguen estas historias desde hace décadas.
En esta ocasión, la franquicia suma una miniserie a Disney+ correspondiente a la fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, que recupera a un personaje introducido en la fase 2 y lo resignifica de compañero a héroe central.
Se trata de Wonder Man, una producción basada en el cómic homónimo que narra la historia de Simon Williams, un empresario que, tras un experimento fallido, adquiere poderes iónicos y termina convirtiéndose en aliado de Los Vengadores. Aunque la serie parte desde un enfoque narrativo distinto al del material original, mantiene bases sólidas en su origen clásico, presentado por primera vez en los cómics de Marvel en 1964.
De qué se trata "Wonder Man"
Wonder Man sigue a Simon Williams, un aspirante a actor en Hollywood que lucha por despegar en una industria saturada de egos, expectativas y frustraciones.
Tras años de intentos fallidos, su gran oportunidad llega cuando se entera de que se está preparando un remake de la película de superhéroes “Wonder Man”, un proyecto que podría cambiar su carrera para siempre. A partir de ese momento, Simon se embarca en una búsqueda por conseguir ese papel soñado.
La serie lo lleva a trabajar junto a Trevor Slattery, un personaje conocido dentro del Universo Cinematográfico de Marvel que, tras interpretar al falso Mandarín en Iron Man 3, aparece ahora como un amigo y mentor algo excéntrico, intentando guiar a Simon en este impredecible camino.
Pero Wonder Man no es sólo la historia de una audición: a medida que Simon se adentra en el proyecto, comienza a manifestar poderes sobrehumanos similares a los del personaje que interpreta, desdibujando la línea entre ficción y realidad.
Esta mezcla de intriga, humor meta y exploración del sistema de Hollywood ofrece una mirada fresca y autorreferencial dentro de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, con un tono que promete diferenciarse de las producciones clásicas del estudio
Tráiler de "Wonder Man"
Reparto de "Wonder Man"
Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams / Wonder Man
Demetrius Grosse como Eric Williams / El Segador
Ben Kingsley como Trevor Slattery
Ed Harris como Neal Saroyan
Arian Moayed como P. Cleary
Zlatko Buri como Von Kovak
Bechir Sylvain como Sanford Williams
Josh Gad como Él mismo
Byron Bowers como DeMarr Davis / Doorman
¿Cuándo llega a Disney+?
La primera temporada de la miniserie llega el 27 de enero de 2026 a la plataforma de streaming.
