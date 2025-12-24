Está confirmado, Disney estrenará el spin off de una de sus mejores series en 2026 + Seguir en









La plataforma suma una historia basada en un relato icónico, con nuevos personajes, conflictos juveniles y un régimen que impone temor.

La aclamada serie basada en el libro homónimo está por sumar un esperado spin off. Gentileza - TechRadar

Una gran ficción distópica vuelve a captar la atención del público, con una nueva producción que expande su relato ya conocido. La plataforma de Disney+ apuesta otra vez por una historia que dejó huella y que ahora propone un cambio de foco.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta vez, la historia le da lugar a nuevas voces. El escenario sigue siendo el mismo, aunque el paso del tiempo se nota en los vínculos, reglas y tensiones.

Los testamentos Gentileza - Laughing Place ¿De qué se trata "Los Testamentos", la secuela de "El cuento de la criada"? "Los Testamentos" se sitúa quince años después de los hechos narrados en "El cuento de la criada". La trama se apoya en la novela publicada por Margaret Atwood, en 2019, y muestra una mirada distinta sobre Gilead, un territorio que todavía tiene su estructura autoritaria.

La historia deja atrás a June Osborne y se centra en una generación que creció bajo las normas del régimen. Agnes y Daisy, hijas de June, ya son adolescentes y no tienen recuerdos del mundo previo. Para ellas, la vida siempre estuvo marcada por el control, la obediencia y la educación impuesta.

La serie explora cómo estas jóvenes, formadas para aceptar matrimonios arreglados y roles estrictos, empiezan a dudar del sistema. A partir de esos cuestionamientos salen alianzas, conflictos y actos de resistencia. Ann Dowd vuelve como la temida tía Lydia, una figura muy importante dentro de la estructura de poder.

Tráiler de "Los testamentos" El tráiler del spin off todavía no está disponible, pero para quienes no vieron la aclamada serie original, pueden ver el adelanto de "El cuento de la criada" para meterse en ese universo: Embed - EL CUENTO DE LA CRIADA | Tráiler VOSE HD (HBO) Repato de "Los testamentos" El reparto de la serie está compuesto por: Ann Dowd como tía Lydia

Chase Infiniti como Agnes

Lucy Halliday como Daisy

Rowan Blanchard

Mattea Conforti

Isolde Ardies

Shechinah Mpumlwana

Birva Pandya

Mabel Li

Amy Seimetz

Brad Alexander

Zarrin Darnell-Martin

Eva Foote

Kira Guloien La producción llegará en 2026 y marcará el regreso a Gilead desde una nueva perspectiva, con personajes jóvenes que desafían el orden y abren una nueva etapa dentro de este universo narrativo.

Temas Streaming

Disney