Fue un fracaso taquillero a nivel internacional y Disney+ decide cancelar su estreno en la plataforma

Ella McCay es una película estadounidense escrita y dirigida por James L. Brooks, también conocido por As Good as It Gets y Broadcast News, estrenada en 2025. Fue filmada parcialmente en lugares como Rhode Island y tiene un elenco destacado de actores reconocidos

La cinta combina elementos de comedia y drama político, con momentos que critican sutilmente la vida pública y privada de una mujer en el poder. Se la describe como una mezcla entre humor clásico estadounidense y un profundo desarrollo de los personajes femeninos.

Ella McCay construye su relato desde una posición en la que demuestra lo complicado que es mantener el equilibrio entre el poder político y la intimidad personal. Asume como gobernadora a los 34 años y se enfrenta a un escenario en el que cada decisión impacta fuerte en su vida privada. Mientras intenta acomodarse en su nuevo rol, un escándalo mediático amenaza con desestabilizar su imagen pública y poner en jaque sus primeras decisiones de gobierno.

Su esposo Ryan exige mayor protagonismo y se exponen progresivamente las tensiones de una pareja atravesada por el poder, mientras que la relación con su padre Eddie se muestra marcada por viejos errores, silencios y cuentas pendientes que vuelve a aparecer en el peor momento posible para Ella.

A esto se le suma la situación con su hermano Casey, aislado y emocionalmente frágil, que funciona como un recordatorio constante de todo lo que Ella no puede controlar. La película retrata el costo íntimo de llegar a lo más alto cuando la vida personal todavía está lejos de estar resuelta.

¿Por qué Disney decide no estrenar la película en su plataforma de streaming?

Disney decidió no estrenar Ella McCay en su plataforma de streaming y recortar parte de su lanzamiento internacional, luego del flojo desempeño que tuvo la película tras su paso por los cines. En su debut en Estados Unidos, el film recibió críticas mayormente negativas y una recaudación muy por debajo de lo esperado para una producción de 20th Century Studios respaldada por Disney, lo que encendió las alarmas dentro del estudio.

Frente a ese panorama, la compañía resolvió cancelar estrenos previstos en varios mercados europeos, entre ellos Francia. La lectura interna fue clara: la película comenzaba a perfilarse como uno de los grandes fracasos de 2025 y Disney prefirió frenar a tiempo antes de seguir invirtiendo en campañas de marketing y distribución que difícilmente modificaran el resultado.

La lógica detrás de la decisión responde a una estrategia habitual de la industria. Cuando un título no logra respaldo ni de la crítica ni del público, sus posibilidades de funcionar en streaming también se reducen, especialmente en un contexto de fuerte competencia por la atención. Por eso, Disney optó por no impulsar por ahora su estreno en su servicio propio y dejar en suspenso el futuro del proyecto.