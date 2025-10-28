Chris Evans y su esposa Alba Baptista se convirtieron en padres por primera vez







Evans y Baptista, actriz portuguesa conocida por su papel protagónico en la serie de Netflix Warrior "Nun", contrajeron matrimonio el 9 de septiembre de 2023.

Chris Evans, la estrella de Avengers, de 44 años, y su esposa Alba Baptista, de 28, son oficialmente padres después de dar la bienvenida a su primer bebé juntos.

El pequeño de la pareja se unió a la familia el viernes 24 de octubre en Massachusetts. Este es el primer bebé tanto para Evans como para su esposa, la actriz portuguesa.

La relación de Chris Evans y Alba Baptista Aunque se les relacionó por primera vez en enero de 2022, Evans y Baptista han mantenido su relación en privado.

Evans y Baptista, actriz portuguesa conocida por su papel protagónico en la serie de Netflix Warrior Nun, contrajeron matrimonio el 9 de septiembre de 2023 en una ceremonia privada e íntima en Cape Cod. La boda se realizó apenas nueve meses después de que la pareja hiciera oficial su relación en Instagram, confirmando lo que los rumores venían sugiriendo.

Según reportó People en su momento, amigos cercanos a la pareja describieron su conexión como "amor a primera vista" cuando se conocieron en Europa. Desde entonces, han mantenido su romance lejos de los reflectores, compartiendo solo ocasionalmente destellos de su vida juntos en redes sociales.

"Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría de ellos [admiten] que no fue el trabajo que hicieron [de lo que están más orgullosos], sino las relaciones; las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron", agregó Evans. La llegada del bebé coincide con un cambio significativo en la vida de Evans. En mayo de este año, el actor puso en venta su mansión de Hollywood Hills por 7 millones de dólares. Fuentes cercanas revelaron en ese momento que el protagonista de Gifted planeaba mudarse más cerca de su familia en la Costa Este.

