Tras la polémica, se supo cuánto cobran los bailarines de Tini Stoessel







Luego de la suspensión del show por mal clima y el llanto de la propia artista, se sumó la controversia por lo que ganan quienes la acompañan sobre el escenario.

FUTTTURA dura tres horas, Tini Stoessel interpreta 46 canciones y 31 de ellas abarcan coreografías.

Se estrenó el gran show "FUTTURA" de Tini Stoessel y comenzaron a surgir varias polémicas. La primer fecha se suspendió por el mal clima. Debido a esto, la artista subió un video, en redes sociales, en llanto tras la noticia. En esta ocasión, Laura Ubfal afirmó que los bailarines estarían molestos por recibir un salario inferior al de los de Lali Espósito.

“Mentira, no hay ningún bailarín de Tini que haya bailado con Lali. Mentira porque no cobran $200.000. Si vamos a hablar, hablemos con datos. Hay que ser mala leche", expresó Damasia Ochoa, coreógrafa y bailarina, en su Instagram, visiblemente molesta por los rumores.

“Una piba que le da trabajo a un montón de gente en un momento súper complicado, en una industria muy cascoteada como la del arte. Le da laburo a bailarines, maquilladores, peinadores, músicos, iluminadores, técnicos, de sonido… Me puedo quedar toda la tarde diciendo la cantidad de laburo que da Tini”, cerró en su mensaje.

La periodista Ubfal respondió el programa de stream "Bondi" y se defendió: “No es de mala leche, es información. Yo no dije que eran los mismos bailarines. Obviamente que Tini le da laburo a mucha gente y es genial, lo que no quiere decir que uno tenga que pagarle cualquier cosa a la gente”.

Tini Stoessel show La palabra de Yanina Latorre: se supo cuánto cobran los bailarines de Tini En medio del escándalo sobre el show de FUTTTURA, Yanina Latorre sumó datos desde el entorno de la cantante en su programa "Sálvese Quien Pueda": “Cobran por todo el proceso 8 millones de pesos, que incluye dos meses de ensayo más los ocho shows. Tienen incluido el catering, snacks y almuerzo para todos”.

Por otro lado, la periodista añadió: “Los bailarines firmaron un contrato donde se les mencionaba las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”. Los artistas forman parte de más de la mitad del show, el cual dura tres horas, hay 46 canciones y 31 de ellas abarcan coreografías.

Temas Tini Stoessel