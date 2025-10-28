Disney+ confirmó que la serie "Only Murders in the Building" tendrá una sexta temporada en Londres







La serie viajará al extranjero por primera vez, con el querido trío de investigadores dejando la ciudad de Nueva York.

El trio protagonista vuelve para un nuevo caso.

Disney+ anunció hoy que la comedia original ganadora del Emmy, Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, fue renovada para una sexta temporada compuesta por 10 episodios.

La serie viajará al extranjero por primera vez, con el querido trío de investigadores dejando la ciudad de Nueva York para resolver un nuevo misterio en Londres.

La serie se encuentra disponible exclusivamente en Disney+ y el final de la quinta temporada se estrena hoy, martes 28 de octubre.

De qué trata la quinta temporada de Only Murders in the Building La serie sigue a Charles-Haden Savage (Martin), Oliver Putnam (Short) y Mabel Mora (Gomez), tres residentes de un edificio del Upper West Side llamado Arconia que dirigen un podcast juntos mientras investigan las muertes que siguen ocurriendo en su casa. La sinopsis oficial de la quinta temporada dice: «Después de que su querido portero, Lester (Teddy Coluca), muere en circunstancias sospechosas, Charles, Oliver y Mabel se niegan a creer que fue un accidente. Su investigación los sumerge en los rincones más oscuros de Nueva York y más allá, donde el trío descubre una peligrosa red de secretos que conecta a poderosos multimillonarios, mafiosos de la vieja escuela y los misteriosos residentes de Arconia. El trío descubre una brecha más profunda entre la histórica ciudad que creían conocer y la nueva Nueva York que se desarrolla a su alrededor, una donde la vieja mafia lucha por aferrarse a medida que surgen nuevos actores, aún más peligrosos».

La quinta temporada cuenta con un elenco estelar, que incluye el regreso de la multipremiada ganadora del Oscar® y el Emmy Meryl Streep, junto a Da’Vine Joy Randolph, Richard Kind, Nathan Lane, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Dianne Wiest y Jermaine Fowler. Todos ellos se suman a las estrellas Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez y Michael Cyril Creighton.

Only Murders in the Building fue creada y escrita por Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Los productores ejecutivos de la quinta temporada incluyen a John Hoffman, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Dan Fogelman, Jess Rosenthal, Ben Smith y J.J. Philbin.

Temas Disney

Series

Londres