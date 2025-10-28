Un histórico guionista de "Los Simpson" anuncia su salida tras 25 años como responsable creativo de la serie







Al Jean ha decidido dejar su puesto como showrunner, marcando un punto que puede ser un antes y un después en la historia de la serie animada más longeva de la televisión.

Los Simpson dicen "adíos" a su showrunner más longevo.

Después de más de dos décadas al frente de Los Simpson, Al Jean ha decidido dejar su puesto como showrunner, marcando un punto que puede ser un antes y un después en la historia de la serie animada más longeva de la televisión. La noticia llega a tan solo un par de semanas del anuncio de una nueva película de la familia de Springfield.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El propio Jean anunció la noticia en sus redes sociales con un tono discreto, pero su salida no ha pasado inadvertida entre los fans, que lo describen como “el fin de una era”.

En su mensaje en X (antiguo Twitter), Jean escribió: “Gracias por ver Los Simpson esta noche… la próxima semana será el último episodio que dirigiré (al menos por ahora). Pero sigo encantado de trabajar en la serie. El 2 de noviembre, un episodio de un brillante nuevo director y un guionista con el que nunca estoy satisfecho”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlJean/status/1982606590416183793?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982606590416183793%7Ctwgr%5Ebfa0b123f4f80793ebed82e24ff12d85cc47ab05%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fscreenrant.com%2Fthe-simpsons-al-jean-showrunner-exit-confirmed%2F&partner=&hide_thread=false Thank you for watching @TheSimpsons tonight … next week the last (Simpsons) episode I’ll showrun (at least for now) although as always I’m still thrilled to work on the show. 11/2 an episode by a brilliant new director and a writer I am never satisfied with … pic.twitter.com/tksgGfVk3L — Al Jean (@AlJean) October 27, 2025 La historia de Al Jean con Los Simpson Jean ha escrito episodios de Los Simpson desde su lanzamiento en 1989, habiendo coescrito el episodio 4 de la primera temporada, "No hay vergüenza como el hogar", con el exshowrunner Mike Reiss. Jean y Reiss trabajaron juntos como showrunners en las temporadas 3 y 4 antes de partir para crear The Critic, otra comedia animada. Sin embargo, Jean regresó como guionista en la décima temporada.

Se convirtió en showrunner de Los Simpson a partir de la temporada 13, tras haber ocupado el puesto en solitario desde la temporada 33. Su salida del puesto en la temporada 37 dejará a Matt Selman como el único showrunner de la serie, por primera vez en la historia de la comedia en cinco temporadas. Sin embargo, parece que seguirá involucrado en la serie de alguna manera.

Mientras que otras comedias animadas como Los Simpson han cambiado de manos con frecuencia a lo largo de las décadas, Jean ha tenido un papel en la serie durante más tiempo que casi cualquier otro participante. Según el periodista Henry Gilbert, co-creador del pódcast Talking Simpsons, “parece que seguirá implicado como guionista y productor, al estilo de David Mirkin o Mike Reiss, pero Matt Selman asumirá el cargo de showrunner único. Es realmente el fin de una era”.