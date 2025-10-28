Disney abandona oficialmente su colaboración con la BBC tras dos temporadas de la serie "Doctor Who"

Disney+ ya no estará involucrado con Doctor Who después de asociarse en dos temporadas con la BBC más un próximo spin-off titulado The War Between The Land and the Sea .

La BBC acaba de confirmar que la serie continuará y regresará con un especial de Navidad en 2026, escrito por el showrunner Russell T. Davies . Próximamente se anunciarán los detalles de las próximas temporadas, junto con más información sobre una animación para niños en edad preescolar.

La directora de drama de la BBC, Lindsay Salt , agradeció a Disney por "ser un socio y colaborador global fantástico durante las últimas dos temporadas y por la próxima The War Between the Land and the Sea".

“ La BBC mantiene su compromiso total con Doctor Who , que sigue siendo uno de nuestros dramas más queridos, y estamos encantados de que Russell T. Davies haya aceptado escribirnos otro espectacular especial de Navidad para 2026”, añadió. “Podemos asegurarles a los fans que el Doctor no se irá a ningún lado, y anunciaremos los planes para la próxima temporada próximamente, lo que garantizará que la TARDIS siga siendo el centro de atención de la BBC”.

Durante meses han circulado rumores de que Disney+ abandonaría el acuerdo, que inicialmente duró dos temporadas más el spin-off, con un total de 26 episodios una vez que The War Between the Land and the Sea se transmita el próximo año.

Cómo seguirá Doctor Who tras su paso por Disney

En un diario de producción para el último número de Doctor Who Magazine, Davies dijo que la icónica serie de ciencia ficción de la BBC nunca terminará, pero estaba menos seguro sobre su futuro inmediato después de la temporada 15. "Todavía no sabemos qué está pasando, y mientras todos lo resuelven, haré una pausa en esta página... Con suerte, tendremos noticias pronto", escribió el showrunner.

Pero la BBC siempre ha dejado claro que la serie se emitirá con o sin Disney. La semana pasada, Jane Tranter, productora ejecutiva de la serie y amiga íntima de Davies, arremetió contra un exguionista de Doctor Who, "grosero", que había dicho que la serie estaba "muerta tal como la conocíamos". Antes de la participación de Disney, Doctor Who se había emitido intermitentemente durante dos décadas sin una gran contribución de los coproductores estadounidenses.

La productora Bad Wolf de Tranter, que obtuvo las llaves del contrato de Doctor Who cuando Davies asumió la función de showrunner por segunda vez, producirá el especial de Navidad. BBC Studios continúa vendiendo la serie en todo el mundo.