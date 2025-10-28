En el extenso catálogo de Disney, algunas producciones argentinas logran destacarse por su originalidad y sensibilidad, aunque muchas veces pasen inadvertidas. Ese es el caso de " Los domingos mueren más personas", una película dirigida y protagonizada por Iair Said que combina humor, drama y un retrato íntimo de los vínculos familiares atravesados por el duelo.
Entre risas y llanto: la película argentina que pasó desapercibida en Disney y te puede sorprender
Una apuesta que parece melancólica y triste, pero tiene algunos toque de humor negro que la hacen entretenida.
Con una mirada tan irónica como melancólica, la cinta invita a reflexionar sobre la muerte, la memoria y la manera en que las familias lidian con el paso del tiempo. Su tono descontracturado y su ritmo pausado la convierten en una propuesta emocional, cercana y profundamente humana.
De qué trata Los domingos mueren más personas, la película disponible en Disney
La historia gira en torno a Manuel, un joven que, tras la muerte de su abuela, se ve obligado a reencontrarse con sus familiares en un funeral que mezcla risas, silencios incómodos y recuerdos compartidos. A lo largo de ese día, los personajes intentan sobrellevar la pérdida mientras emergen viejas tensiones, reproches y afectos no resueltos.
Iair Said, también guionista del film, construye una narración sensible y minimalista donde el drama y la comedia se entrelazan con naturalidad. El director utiliza los pequeños gestos, los silencios y las conversaciones cotidianas para mostrar cómo, incluso en medio del dolor, la vida continúa con sus contradicciones y absurdos.
"Los domingos mueren más personas" se destaca por su tono íntimo y realista, con escenas que capturan la esencia de lo familiar sin recurrir a grandes artificios. Su humor discreto y su ternura contenida logran un equilibrio que deja una sensación duradera en el espectador.
Disney+: tráiler de Los domingos mueren más personas
Disney+: elenco de Los domingos mueren más personas
- Iair Said
- Rita Cortese
- Mirta Busnelli
- María Marull
- Violeta Urtizberea
- Alan Sabbagh
